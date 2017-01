Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 6, 2017 8:48 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, indicó Nicolás Maduro “no puede pretender estar por encima de lo que establece la constitución”, al referirse a supuestas violaciones a los derechos fundamentales del venezolano.

“No se puede pretender estar por encima de la constitución y mentirle al pueblo, el Gobierno debería ser más humilde con el país”, así lo afirmó durante el programa Con Todo y Penzini de Globovisión.

Además expresó la tarde de este viernes 6 de enero, que las Fuerzas Armadas “tienen que ser la solución también a un problema que estamos viviendo” en el país.

“El testimonio no solamente del pueblo sino incluso de la Fuerza Armada venezolana que ha sabido en momentos cruciales saber que su lado está al lado del pueblo, eso tenemos que comenzarlo a hablar sin complejos en el país, porque las Fuerzas Armadas tienen que ser la solución también a un problema que estamos viviendo en este momento”.

Su llamado no es a la “sublevación o a la rebelión militar”, afirmó. “Todo lo contrario, más bien el llamado que estamos haciendo es a que se cumpla la Constitución, a que una Venezuela que hoy no tiene ley, no tiene justicia, no tiene Constitución, toda Venezuela tiene que salvar al país y salvar al país significa salvar los derechos que están en la Constitución. Aquí no hay derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al trabajo, al voto”.

Con información de Globovisión y Panorama