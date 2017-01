Publicado en: Actualidad, Nacionales

“El gobierno de Nicolás Maduro está en los estertores de la agonía. Y prueba de ello está en el enroque de funcionarios fundamentalistas que hizo este miércoles en el gabinete ejecutivo y que, de acuerdo con su lógica, busca radicalizar el proyecto socialista, el cual sabemos absolutamente fracasado y sin algún tipo de apoyo popular. Por eso le digo a los venezolanos: no esperemos rectificación en materia económica”.

Estas palabras las pronunció el dirigente regional de Primero Justicia en el estado Bolívar y economista de profesión, Braulio Merino, al ser consultado en torno a las designaciones hechas por Maduro en cadena nacional de radio y televisión, mientras anunciaba que las “nuevas” piezas apuntaban hacia el avance en la construcción del socialismo.

Merino indicó que los personajes nombrados por Maduro para ocupar las carteras del área económica “jamás atacarán las verdaderas causas de la peor crisis política, económica y social de Venezuela” y por el contrario, profundizarán las medidas de expropiación, saqueos y confiscaciones, así como los controles de precios y de cambio.

El pasado miércoles en horas de la tarde, Maduro juramentó a los miembros de su gabinete ministerial, sustituyendo en la vicepresidencia de la República a Aristóbulo Istúriz por el hasta ahora gobernador de Aragua, Tareck El Aissami; fusionando las carteras de Economía Productiva, Industria y Comercio en un único Ministerio de Economía y Finanzas que estará a cargo de Ramón Lobo Moreno, quien venía fungiendo como diputado a la Asamblea Nacional y quien además asumirá la vicepresidencia de Economía y Finanzas; designando a Nelson Martínez, presidente de Citgo, como ministro de Petróleo y Minería y ratificando a Eulogio Del Pino en la presidencia de Pdvsa.

“Esta rotación absurda de ministros sólo pretende seguir corriendo la arruga. Maduro ha firmado cuatro decretos de emergencia económica, todos írritos por demás porque no han contando con el aval de la Asamblea Nacional, y la escasez, el desabastecimiento, la inflación y el hambre se han profundizado en Venezuela en apenas 12 meses”, señaló el dirigente de Primero Justicia en Bolívar.

Saltándose todas las vías constitucionales, el Ejecutivo ha pasado por encima del parlamento nacional, presentando el Presupuesto de la Nación correspondiente a 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); ha suscrito “acuerdos de entendimiento” con empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación del Arco Minero de Guayana; ha contraído préstamos internacionales entre gallos y media noche y ha contratado la compra de armamento de guerra, entre otras irregularidades, sin pasar por la instancia natural: la Asamblea Nacional.

El economista aseguró que a Maduro ni a su cohorte de aduladores les interesa el bienestar del país, sólo intentan “salvar su pellejo y cuidar su arepa, mientras en las calles millones de venezolanos registran en la basura en busca de comida o en el peor de los casos asaltan a otros que salen de supermercados con alguna compra”.

Estos “nuevos” nombres, según Merino, sólo reflejan el premio a la lealtad y la urgencia que tiene Maduro de intentar radicalizar su proyecto antes de que el propio pueblo les pase factura. “Aquí no se abordará de manera estructural los problemas de fondo, no esperemos rectificación de Maduro ni de su gabinete porque no la habrá. Corresponderá al pueblo venezolano, a los factores democráticos agrupados en la Mesa de Unidad y a la Asamblea Nacional, activarnos nuevamente para enfrentar este peligro que se cierne sobre el país”, concluyó.

Nota de prensa