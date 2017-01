Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 6, 2017 9:06 am

El Gobierno a través de Corpoelec y de forma muy escondida, como dice el pueblo de a pie, aumentó de forma desmedida y sin notificación previa las tarifas del pésimo servicio eléctrico que se le presta a los zulianos. Pero además los racionamientos regresaron con mucha fuerza.

La crítica fue hecha por el ex Alcalde de Maracaibo y dirigente regional de Un Nuevo Tiempo, Daniel Ponne, quien acusó al Gobierno de carecer de la valentía para anunciar públicamente el nuevo ajuste eléctrico.

Ese es un incremento muy alto, indicó, tomando en cuenta la poca calidad que tiene el servicio: “Pretenden burlarse de los zulianos. Creen que el pueblo es pendejo y no detecta el incremento en la facturación eléctrica. Consideran que el pueblo no merece explicaciones claras”.

El Gobierno nacional, puntualizó, no sólo perdió el apoyo popular: “También perdieron la vergüenza. Toman decisiones arbitrarias y no dan la cara. Quieren aplicar a los consumidores eléctricos el mismo misterio que usan para autorizar los aumentos en los alimentos, por ejemplo”.

Considera Daniel Ponne que el castigo es doble: “Porque no sólo se trata del aumento en las tarifas, sino que los racionamientos regresaron con mucha fuera causando daños a los electrodomésticos y Corpoelec no se hace responsable por las consecuencias de su ineficiencia”.

Y lo peor, acusó el dirigente regional de UNT, es que los zulianos no tenemos a un Gobernador que de verdad defienda los intereses de la ciudadanía: “Se esconde para no dar la cara o se coloca al lado de los intereses de una empresa que no atiende el mantenimiento de la red y tampoco resuelve las emergencias. Corpoelec es un organismo totalmente disfuncional. Y a Francisco Arias Cárdenas no le duelen los problemas que afectan al pueblo”.

