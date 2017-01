Y hablando de Dictadura, Injusticia, Miedos, Abuso de Poder, Delincuencia desatada y desbordada, ya a Tres años de tu muerte mi #MonicaSpear Por CULPA DE LA DELINCUENCIA EN ESTE PAÍS QUE ESTA ACABANDO CON TODOS Y NOOO PASA NADAAA…! hoy sigo Gritando y q se escuche fuerte… "PROOOHIIIIIBIIIIDOOOOO OLVIDAR.." #NorkysBatista

