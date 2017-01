Ene 6, 2017 4:21 pm

Este viernes un ataque terrorista causo terror en el aeropuerto de de Fort Lauderdale en Estados Unidos.

Dos tiroteos dejaron, hasta los momentos, ocho personas fallecidas y al menos 13 heridas.

Acá les dejamos algunos videos colgados en la red social Twitter de los usuarios de la terminal aerea tras el incidente.

Armored police vehicles patrolling Griffin Rd near Fort Lauderdale Hollywood airport. Police searching people walking away from scene. #FLL pic.twitter.com/sJwKuRDNNa

