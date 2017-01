Ene 6, 2017 12:56 pm



El expresidente, Vicente Fox, aseguró que su país no pagará el prometido muro que el presidente electo de EEUU, Donald Trump en la frontera con Mexico.



“Trump puede preguntar a quien quiera, pero ni yo, ni México va a pagar por su monumento racista. Otra promesa que no podrá cumplir” Escribio Fox a través de su cuente de twitter



Trump may ask whoever he wants, but still neither myself nor Mexico are going to pay for his racist monument.

Another promise he can't keep.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de enero de 2017