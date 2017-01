Publicado en: Actualidad, Regionales

En vista de los recientes apagones y el incremento de hasta 500 por ciento en la tarifa eléctrica, el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, acompañó al pueblo zuliano hasta la sede de Corpoelec en Maracaibo, para exigir una mejor calidad en el servicio y rechazar el aumento en los precios.

A juicio del diputado “nunca debió existir Corpoelec, jamás debieron matar Enelven, matando a Enelven mataron la descentralización en materia de servicio eléctrico, mataron una empresa que funcionaba muy bien para crear Corpoelec, acabando con el servicio y generando un nido de corrupción. Hoy estamos otra vez con apagones en Maracaibo y todo el Zulia, y no podemos permitir que esto siga pasando por culpa de la ineficiencia de Corpoelec”.

Para el parlamentario, el incremento en la tarifa de 500 y hasta 600 por ciento en los sectores comerciales, sólo es una estocada más al bolsillo ya moribundo del venezolano. “La inversión ha sido para la corrupción, Corpoelec es tan incapaz que desde hace tres años no revisa los medidores para realizar la facturación sino que la hacen al ojo por ciento porque no cuentan con personal necesario para eso. Es decir que si una familia quiere disminuir el consumo para controlar sus gastos sencillamente no puede hacerlo porque Corpoelec no está midiendo”.

Continuó expresando que “de un solo mamonázo incrementaron la facturación, ni siquiera hubo la información a la colectividad, a nadie le dijeron que lo iban a incrementar y aparte de eso, como no lograron facturar noviembre por su misma incompetencia, terminaron facturando noviembre y diciembre juntos y le dijeron ese golpe al pueblo del Zulia”.

Criticó que al momento de que el pueblo llega a las oficinas a exigir una respuesta sobre los elevados precios, los ejecutivos de la empresa socialista se escuden en la centralización que llevó a la compañía a lo que es hoy día. “El pueblo llega a exigir respuesta y lo único que le dicen es que tienen que ir a Caracas a denunciar o que es una orden de allá, están jugando con la paciencia de la gente y esa factura si les puede salir aún más cara que la que ellos nos quieren imponer”.



Al grito enérgico de “no más apagones”, el parlamentario zuliano acompañó a varios vecinos de los sectores afectados por las fallas eléctricas frente a la sede de la empresa desde donde le enviaron un mensaje al presidente de Corpoelec, Luis Motta Dominguez. “El señor Motta Dominguez es uno de los tantos militares que se han corrompido en el ejercicio de sus funciones, tiene a Corpoelec en la ruina, es un ineficiente, no puede ser posible que un pequeño grupo de militares les tenga jorobada la paciencia al pueblo del Zulia y toda Venezuela. Por eso estamos aquí en un acto de rebeldía contra Corpoelec, que insisto nunca debió existir”.

Justo al lado de Guanipa se encontraba la señora Rosa Ramírez, ella es una de las afectadas, asegura que actualmente no cuenta con los recursos económicos para cancelar la elevada factura que le impusieron en la empresa y que además varios de sus electrodomésticos sufrieron daños productos de los apagones.

“Como creen ellos que vamos a pagar ese recibo de luz si no tenemos ni para poder comer decentemente, ¿por qué ellos no me pagan a mí el ventilador que se me dañó por los bajones y apagones? Esto es un abuso y no lo vamos a tolerar, vamos a estar aquí hasta que nos den respuesta y bajen las tarifas”.