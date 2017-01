Ene 6, 2017 3:53 pm

Autoridades han identificado a Esteban Santiago de 26 años, quien portaba un carnet militar como el primer atacante en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

Información en desarrollo

What we know about the Fort Lauderdale Airport shooting suspect 'Esteban Santiago' so far https://t.co/87QbOgX1tS pic.twitter.com/EUznbaECLJ

— Daily Mirror (@DailyMirror) 6 de enero de 2017