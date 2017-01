Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 6, 2017 12:34 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Andrés Borges, respondió este viernes al diputado y jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, quien acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a fin de solicitar que declaren nula e inconstitucional a la nueva directiva del Parlamento Nacional.

LaPatilla.com

Rodríguez insistió en que el discurso ofrecido por el nuevo presidente de la AN, era de “un candidato presidencial”, a lo que Borges respondió que no tenía aspiraciones presidenciales y que no estaba usurpando funciones.

“No tengo pretensiones presidenciales (…) Yo fui electo por los 14 millones de venezolanos que votaron a favor de esta Asamblea Nacional, así como tampoco he usurpado funciones. Quienes lo hacen son los del Gobierno, quienes están de espaldas al Pueblo”, dijo durante una entrevista que le realizaran en el canal de noticias Globovisión.

Reiteró lo que expresó en su primer discurso en la AN: “Nicolás Maduro está fuera de la Constitución Nacional y no le importa los derechos de la gente. En la oposición queremos paz y salir del caos en el que estamos metidos por culpa de este Gobierno”.