Ene 6, 2017 10:13 am

Luego de tres años de su partida, los venezolanos aún recuerdan el fatídico día que la delincuencia se llevó a la Miss Venezuela 2004.

Cada 6 de enero las redes sociales se inundan de mensajes emotivos, recordando la ternura, la belleza y el carácter de una mujer venezolana, como Mónica Spear.

Hoy #6ENE se cumplen tres años del vil asesinato de la ex miss Mónica Spear y su esposo Tomás Berry en #Venezuela pic.twitter.com/JCSugk7rm5

Hace tres años que Monica Spear no esta con nosotros, y no hay un solo día que no la recuerde! Hasta siempre Micaela Gomez y mi prima ciela pic.twitter.com/M2v8b4XH4d

— JoseAngel (@JABL92) 6 de enero de 2017