Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 6, 2017 8:43 am

“Julio Andrés Borges, dirigente de Primero Justicia (PJ), se ha destacado históricamente por su sensibilidad social. No tengo la menor duda de que Borges, en este periodo, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), va a privilegiar el tema social, promoviendo las leyes que buscan resolver los tantos problemas que hoy aquejan al pueblo de Venezuela”, así declaró el diputando de la AN por la Mesa de la Unidad Democrática, Alfonso Marquina, en el marco de la juramentación de la nueva junta directiva del Poder Legislativo.

Marquina aseguró que su compañero de partido, Julio Borges, tendrá que hacer un esfuerzo para buscar la reinstitucionalización democrática de Venezuela. “En este año debemos trabajar para que exista, nuevamente el equilibrio de poderes, pero sobre todo que se recupere el voto como la herramienta que tienen los pueblos para producir cambios y así decidir su futuro”, agregó.

Por su parte, el Diputado por el estado Lara comentó, que las expectativas no pueden ser buenas, con respecto a la designación del nuevo gabinete presidencial, específicamente del vicepresidente del área económica, Ramón Lobos. “Lamentablemente hemos compartido con el diputado Lobo durante más de cinco años en la comisión de Finanzas, y sabemos sobre su desconocimiento en la materia económica”. Marquina finalizó agregando que si el país hoy está mal, mañana estará peor, gracias a la designación de Ramón Lobos, ya que este acto, es la ratificación de que los errores que ha cometido el Gobierno de Nicolás Maduro, se van a seguir repitiendo este año.