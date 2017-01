Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 6, 2017 6:06 pm

En Japón, donde las personas están acostumbradas a seguir estrictamente los códigos convencionales de género, Toman Sasaki, un joven de 23 años rompe las barreras de lo ‘aceptado’.

Sasaki es modelo y pertenece a la banda de pop XOX. Es pequeño, delgado y afirma que “el concepto de género no es estrictamente necesario”. Se maquilla antes de salir y combina prendas diseñadas para mujeres, con prendas masculinas.

Como él hay muchos más y se les conoce como ‘genderless danshi’. Una generación de jóvenes que quiere expresarse a través de la apariencia física y la moda.

El término ‘genderless danshi’ fue establecido por el agente de talentos Takashi Marumoto, encargado de reclutar hombres con apariencia andrógina para convertirlos en grandes modelos y artistas.

“Creemos que podemos vestirnos como queramos, pintarnos las uñas, maquillarnos. Sin importar el sexo, podemos vivir como queramos. No es como si los hombres tuvieran que hacer una cosa y las mujeres otra. No me parece muy interesante. Todos somos seres humanos”, asegura Sasaki.

Nota tomada de Pulzo