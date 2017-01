Publicado en: Actualidad, Internacionales

Con el fracaso del diálogo, con el patrocinio y mediación del Vaticano, entre el gobierno venezolano y la oposición, la toma de posesión de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el jueves, fue utilizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para informar al país que su objetivo único y central en 2017 será obligar al presidente, Nicolás Maduro, a celebrar elecciones generales para todos los cargos de elección popular.

Por Janina Figueiredo para O Globo (Brasil) / Traducción libre del portugués por lapatilla.com

En su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional, el líder de la oposición Julio Borges anunció la decisión de aprobar en los próximos días, la resolución de abandono del cargo por el jefe de Estado. Ha asegurado que el lema de la oposición este año será que el pueblo decida, para restaurar “la democracia y el derecho al voto.”

Para la MUD, cuyos principales líderes asistieron a la toma de posesión de Borges y de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, no hay otra salida que la elección en las urnas de un nuevo gobierno nacional. El presidente del Parlamento venezolano pidió incluso el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la cruzada que la oposición decidió comenzar de inmediato, básicamente redoblando la presión en las calles:

– “Hermanos en uniforme de la Fuerzas Armadas, ¿quieren ser los herederos dignos del ejército del libertador Simón Bolívar o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro? Ese es el reto que tienen”, expresó.. Asimismo, enfatizó que los miembros de las Fuerzas Armadas “viven el mismo caos y el mismo drama y la misma corrupción que vive toda Venezuela”

Otras figuras destacadas de MUD – incluyendo al gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, uno de los más aplaudidos – también hicieron llamamientos recientes a los militares, que continúan apoyando al Palacio de Miraflores. La declaración de abandono del cargo que la AN debe adoptar en los próximos días no tendrá ningún impacto real, pero mostrará, según analistas locales, que la oposición está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.

– Estamos frente a un gobierno de vocación totalitaria y sin ninguna intención de diálogo.Muchos pensaron que con el Vaticano, el gobierno se abriría, pero fue sólo un gesto de cara a una enorme presión internacional. La oposición no tiene otra alternativa, debe luchar para tener elecciones – opinó Margarita López Maya, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Para ella, “hoy la oposición tiene solamente el apoyo popular”

– Se habla de riesgo de guerra civil, ¿pero cuál guerra si las armas están todas en manos del gobierno? Aquí el riesgo es más represión – aseguró Margarita.

La tensión entre el gobierno y la oposición está creciendo. El Bloque de la Patria se pronunció sobre la posesión de Borges y acusó a las nuevas autoridades de la AN de continuar con el desacato, dijeron, heredado de las autoridades anteriores. El chavismo insiste en poner en tela de juicio la legalidad de la oposición mayoritaria en el Parlamento, con el argumento de que los Miembros de la MUD no cumplen las resoluciones del Tribunal Supremo, controlado por el Ejecutivo.

En su cuenta de Twitter, el nuevo vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, acusó “Desde la ilegítima Asamblea Nacional se amenaza la paz del pueblo, y pretenden imponer el discurso de odio e irrespeto a la Constitución” Los parlamentarios de la MUD alegan que el ex gobernador de Aragua y ahora número dos en el Palacio de Miraflores transformaron su estado en el más violento de toda Venezuela.

– Si alguien tiene dudas sobre los posibles argumentos para tomar esta decisión, sepan que desde 2013 hubo más de 100 mil venezolanos asesinados (…) Más de un millón de empleos se perdieron sólo el año pasado y desde que Nicolás Maduro está al mando de la Nación tenemos una inflación acumulada de 4.200%, la más alta del mundo, la pobreza se ha duplicado desde 2013, 8 de cada 100 venezolanos comen de la basura y la mitad del país, incluyendo a los niños, se acuestan a dormir sin comer completo. Además vivimos un vergonzoso y cruel porcentaje de escasez en alimentos y medicinas – dijo Borges, quien insistió en que “la única solución a la crisis son las elecciones, ya.”

En opinión de David Morán, editor del portal de noticias lapatilla.com, “con un presidente que tiene menos de 20% de popularidad, un país inmerso en la hiperinflación y con una trágica tasa de violencia, el cambio de gobierno es una demanda permanente”.

– Si no hay una elección, este país va a explotar. Aquí nunca ha habido violencia política porque tuvimos elecciones, referéndums … Pero si el gobierno insiste en negar una salida electoral, la violencia llegará a la política – vaticina Morán.

El editor, al igual que otros analistas locales, no niega la posibilidad de un “acto de desobediencia por sectores militares”.

– Nuestros militares son clase media y clase media baja, que están sufriendo la misma crisis que todos nosotros sufrimos – dijo Morán.