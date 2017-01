Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 7, 2017 2:24 pm

El doctor Enrique Aristeguieta Gramcko, miembro de la Junta Patriótica que derroco al General Marcos Pérez Jiménez expreso este sábado su pesar por el fallecimiento del ex presidente interino de la República, Octavio Lepage. Para Aristeguieta Gramcko, Lepage era un hombre moderado, tranquilo, centrado en sus ideas, integro, luchador por la democracia, publicó ACN.

Su deseo y su ambición diaria siempre fueron derrotar al régimen castro comunista de Nicolás Maduro y regresar la democracia a Venezuela. “Yo veía a Octavio con frecuencia todos los jueves, nos encontrábamos un grupo de amigos dentro de los cuales estaba el, instaurábamos una larga conversación sobre la actual situación del país, el siempre termina las reuniones con sus puntos de vistas socialdemócrata.

A pesar que me llevaba 10 años de diferencia nos conocíamos desde hace muchos años, el llego del exilio en 1958 y compartimos muchas luchas por la democracia venezolana” Lepage quien nació en Santa Rosa, estado Anzoátegui, el 24 de noviembre de 1923, se destacó como político, diputado del Congreso Nacional, presidente interino de la República en 1993 tras la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, abogado, y además miembro fundador del partido Acción Democrática (AD).

Falleció este 6 de enero en la ciudad de Caracas. El también ex diputado del congreso nacional, Enrique Aristeguieta manifiesto que el ex presidente Lepage “Murió con la esperanza de regresar la democracia al país, los principios constitucionales y el respeto entre los venezolanos”. “Él era un gran conocedor de la historia Republicana, una vez conversamos sobre la nacionalidad de Maduro, era muy moderado con sus opiniones, recuerdo que me dijo ¿Enrique que pasa con la partida de nacimiento de Maduro?, le conteste que había apareció una chimba mostrada por Tibisay Lucena, el me respondió, no Enrique, la tiene el Gobierno colombiano guardada porque él no es venezolano, así era Octavio”.

Para finalizar, Aristeguieta Gramcko puntualizo que este domingo estará acompañando los honores que recibirá el ex presidente del Congreso Nacional en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo “Mañana estaré acompañando a Octavio en su viaje final, fue un hombre que le su vida a la democracia venezolana como el doctor Edgar Sanabria, Gustavo Machado que sin duda se enfrentó a Betancourt y mi gran amigo Jesús Farías quien también recibió honores en la sede del Poder Legislativo”.