Publicado en: Destacados, Nacionales

Ene 7, 2017 7:05 am

Las reuniones continuaron ayer en la tarde entre los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la Asamblea Nacional (AN) para definir la representación de las distintas comisiones en este período 2017. Se espera el anuncio para las próximas horas. Así lo reseña laverdad.com

Por Lenys Moreno

“Hay una tendencia que plantea que se mantengan las mismas presidencias en las comisiones y subcomisiones, y que los miembros de la directiva pasada se incorporen a ellas”, declaró a La Verdad Juan Carlos Velasco, diputado del Parlamento de la Unidad por Acción Democrática (AD).

Indicó que hay casos como el de la Comisión de Contraloría, dirigida por el legislador Freddy Guevara, donde sí tendrán que nombrar a un nuevo presidente, ya que él pasó a ser el primer vicepresidente del cuerpo edilicio. Igual, con el parlamentario Stalin González, quien dejó la Comisión de Administración y Servicios para ocupar la jefatura de Fracción de la MUD.

La definición de las comisiones podría estar lista este mismo fin de semana, esto según lo expuesto por Virgilio Ferrer, diputado indígena de la alianza opositora por Un Nuevo Tiempo (UNT). “Se está acordando, quién se queda y quién se rota”, señaló.

Hasta el momento se maneja que Henry Ramos Allup, presidente saliente, estará en la Comisión de Política Interior. Él mismo pidió no presidirla, sino estar como un miembro raso. “A la Presidencia de la AN vine por un año sin euforia y me voy sin nostalgia. Gracias a nuestros diputados y trabajadores”, publicó Ramos Allup en su Twitter.