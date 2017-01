Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 7, 2017 11:15 am

Caramelos y canastillas fueron entregados por el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, José Manuel Olivares, como aporte a la Fundación Pepe Cabrera, quienes desde hace 58 años impulsan la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos y la Estrella Guía, que se celebra en el litoral central cada 6 de enero.

“Los guaireños crecimos con la tradición de los Reyes Magos. Cada 6 de enero es una festividad, pero además un espacio para promover la esperanza y las buenas acciones. El trabajo social solidario. De eso es que nos habla esta costumbre guaireña, que debemos mantener y consolidar”, explicó el diputado, quien hizo la donación a través de la fundación que preside, “Manos para Vargas”.

Olivares, junto a su madre Lucía Marquina y su esposa Jofreny González, acompañó a las míticas figuras, que comenzaron la celebración con una misa de acción de gracias en la Iglesia San Bartolomé Apóstol de Macuto a las 8 de la mañana, para posteriormente trasladarse a entregar caramelos, cotillones y canastillas a los niños hospitalizados y a los recién nacidos del Hospital José María Vargas de La Guaira y a los niños hospitalizados en el Periférico de Pariata.

“Este año el Alcalde de Vargas, Carlos Alcalá Cordones y su jefe de gobierno, Johnny Vásquez, le negaron la ayuda a los Reyes Magos de La Guaira y pensaron que eso iba a frenar la tradición. Pero no. Se encontró con guaireños que sumamos para que se siga realizando. En el Seguro Social entregamos las canastillas y los caramelos para ser repartidos durante la cabalgata que se desarrolla en el Casco Histórico de La Guaira. Que nadie se crea con derecho a robarnos nuestros sueños. Y mucho menos unos gobernantes mediocres, que por no ser de Vargas, no reconocen nuestras costumbres y nuestras celebraciones”, advirtió Olivares.

El diputado también reconoció la labor encomiable de los integrantes de la fundación Pepe Cabrera, así como de Jesús Burgos (Gaspar), Víctor Burgos (Melchor), Cruz Alejandro Sojo (Baltasar) y Enio Henríquez (La Estrella), quienes le dan vida en la mente infantil a los reyes guaireños que llegan a caballo.

La actividad es agradecida por los padres. “Tengo dos días con el niño hospitalizado. Tumbado por el dengue. Hoy por primera vez lo veo sonreír. Se contentó mucho con este regalo y ver a estos reyes, con esos trajes. De verdad que te llena de esperanza disfrutar de estas iniciativas” contó Rita Méndez, madre de un pequeño que está hospitalizado en el servicio de Pediatría del Hospital José María Vargas de La Guaira.

Pasadas las 2 de la tarde y flanqueados por miles de seguidores, se inició la Cabalgata por todos los sectores populares de La Guaira, desde La Cabrería hasta la Plaza Vargas.

“Para el guaireño esto es un día de fiesta. Estos Reyes Magos son un símbolo de esperanza, de que existen cosas buenas que perduran en el tiempo y que nos representan”, comentó el parlamentario.