Publicado en: Actualidad, Economía, Nacionales

Ene 7, 2017 9:26 am

La designación de Ramón Lobo como vicepresidente del Área Económica y ministro de Economía y Finanzas no generó expectativas positivas dentro del sector industrial y comercial. Representantes de los gremios descartan que se originen cambios en el modelo y prevén que persistirá la crisis.

María Fernanda Sojo / El Nacional

“Es imposible pensar que va a haber cambios positivos en la economía mientras persistan las mismas políticas intervencionistas que se han aplicado hasta ahora. Independientemente de la persona a la que designen frente a los ministerios, las probabilidades de que se tomen decisiones diferentes a las del principal funcionario son muy pocas”, alertó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.

El directivo recordó que el año pasado, cuando el entonces vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, intentó hacer modificaciones relacionadas con el control de cambio, hubo reacciones por parte de varias figuras del oficialismo que hicieron que al poco tiempo el empresario fuera destituido del cargo.

Cipriana Ramos, presidente de Consecomercio, coincidió con Olalquiaga y agregó que el ministro Lobo forma parte del gobierno desde hace muchos años y estuvo en la directiva de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en el período anterior, desde donde se aprobaron políticas que contribuyeron a generar distorsiones en la economía.

“No esperamos nada distinto a lo de ahora. Lo que hay es solo un cambio de persona, no de modelo. Mientras todo se mantenga, las expectativas no pueden ser positivas. Hasta tanto no se resuelva el tema del control de cambio y de precios no vamos a tener resultados distintos. Si el gobierno va a continuar con estas medidas todo va a empeorar”, dijo.

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, también fue escéptico sobre las designaciones. “Nosotros vemos que los ministros que entraron al gabinete son personas que se conocen como del ala radical del proyecto revolucionario. Realmente tenemos pocas expectativas de que vayan a tomar la dirección correcta y tengan ese acto de humildad que está esperando el país, que es la rectificación”, dijo en declaraciones a Unión Radio.

Sin embargo, agregó que siempre es bueno dar el beneficio de la duda. “Ojalá que se sienten a hablar y escuchen al resto del país para hacer abordar los problemas entre todos”.

Para el cambio. Juan Pablo Olalquiaga y Cipriana Ramos recordaron que los primeros meses del año hay pocos niveles de inventario e insistieron en que urgen medidas que ayuden a recuperar la confianza del sector privado, que incentiven las inversiones y contribuyan a reactivar el aparto productivo.

“Los cambios deben ir orientados a aumentar la producción y a controlar la inflación. Promocionar los llamados Consejos Productivos de Trabajadores, que estarán involucrados en la administración y gerencia de las empresas, no ayudan a recuperar la confianza”, dijo Olalquiaga.

Ramos agregó que la creación de los carnet de la patria, que anunció a finales de 2016 el presidente Nicolás Maduro, es otra muestra de que no se está yendo por el camino correcto.

También llamó a las autoridades a escuchar las propuestas que han presentado desde sus gremios para ayudar a solucionar los problemas que atraviesa la economía. “Hay que trabajar para que realmente haya seguridad jurídica y para que cesen las fiscalizaciones que tanto han estado afectando”.