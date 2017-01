Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 7, 2017 3:59 pm

El equipo de Vente Venezuela en Distrito Capital visitó este 6 de enero la parroquia La Pastora, en Caracas, para llevar un mensaje de esperanza a sus habitantes. Los integrantes del partido repartieron juguetes a niños de escasos recursos, en ocasión del Día de los Reyes Magos. Javier Chirinos, coordinador de la organización política en Caracas, explicó que “no se trata de buscar un voto, ni de regalar por regalar. Se trata de llevar el mensaje de unidad real y de organización para salir del régimen y ofrecer un futuro en libertad a nuestros niños”.

Nota de Prensa

El dirigente aseguró que los más pequeños serán los principales forjadores de la nueva Venezuela que se promueve y construye desde Vente Venezuela.

“Ustedes serán los mejores profesionales en lo que deseen ser cuando crezcan. Serán hombres y mujeres de bien. Tienen siempre que ser lo mejores en lo que hagan”, fueron algunas de las palabras con las que el Coordinador de Caracas se dirigió a los muchachos.

Chirinos también expresó que los niños no tienen por qué dejar de vivir su infancia por culpa de una miseria que es responsabilidad del régimen.

Y agregó: “Es por ello que hacemos esta obra. Sólo con la participación de todos podremos hacer que esta realidad cambie. No es posible que los habitantes de La Pastora tengan que pasar a diario por aguas sucias, que no cuenten con una alimentación adecuada, que no puedan estudiar, que tengan que sufrir los embates de la inseguridad; no es posible que un niño caraqueño hable contigo y te cuente cuántos muertos hubo por el tiroteo en la noche anterior”.

Con esta visita a La Pastora comienza la gira de activismo en las parroquias para este 2017. Será un año donde se llevarán a cabo diferentes actividades en todo el resto de la capital, de modo de poder organizar a los ciudadanos para así salir de la dictadura.