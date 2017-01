Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 7, 2017 2:18 pm

Jesús Marcano, padre de uno de los tripulantes del helicóptero MI17V5, siglas EV0796 perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), extraviado desde hace siete días, reveló que fue uno de los integrantes del equipo de búsqueda quien envió el mensaje. Él estaba en la base aérea José Páez, al sur del país, en espera de esa noticia, publicó infocifras.org.

Inmediatamente trasmitieron la información a otros de sus familiares y está empezó a circular en las redes sociales. Sin embargo, a los pocos minutos el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien negó que la aeronave desaparecida desde el 30 de diciembre fuera localizada.

Pero este viernes -12 horas después de haber sido notificados- les explicaron que “la información se había tergiversado y que ellos estaban era haciendo las trazas planimetrías para llegar al sitio”.

Las angustiadas familias indicaron que en siete días solo se han reunido una sola vez con el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), y quien les ha suministrado información es el comandante del batallón, Miguel Ángel Gallegos Matos, el hombre enfatizó que este les explicó que el helicóptero “no se cayó y tampoco lo tumbaron”.

“Presumen que hicieron un aterrizaje forzoso, en una zona inhóspita, y como la zona es rica en materiales radioactivos (de la misma naturaleza), la aeronave tiene un apagado total por eso tampoco se ha podido localizar, esas son las verdades que nos han dicho el comandante del batallón”, sumó el pariente de la tripulación.

La angustia de 13 familias

Los familiares de las 13 personas que iban en el helicóptero se han mantenido afuera de la base a la espera de noticias. Un grupo solicitó este viernes ser trasladado hasta el campamento de rescate ubicado en La Esmeralda.

Dejan entre ver que “algo nos están ocultando”, según ellos hay mucho hermetismo en el caso y las respuestas han sido escasas. Presumen que lo que vio este jueves el grupo de búsqueda fue una fila de personas, quienes resultaron ser indígenas que están prestando apoyo en las labores.

“Yo estoy aquí desde el lunes, y no me enteré por comandante, sino por terceras personas. El comandante del batallón al que pertenece mi hijo es quien ha conversado con nosotros, nos ha dicho que están trabajando, que la labor es ardua y el terreno es muy difícil. Sea sí o no, vivos o muertos, queremos es que nos digan y nos den la cara”, sostuvo el papá de Nieves Marcano.