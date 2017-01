Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 7, 2017 4:08 pm

Para que tu relación no se convierta en un lastre, compartimos contigo las 15 reglas de oro que te llevaran a vivir un romance permanente con tu pareja, haciendo su vida mucho más interesante.

1. Hagan equipo

La vida está llena de momentos difíciles en donde ambos necesitarán sentir el respaldo del otro. Hacer un equipo significa estar ahí en las buenas, pero principalmente en las malas.

2. Aprendan a escuchar

Aprendan a escucharse y recuerden que lo que a uno le parece una tontería, para el otro puede ser un tema sumamente importante.

3. Más que novios

No solamente sean novios, también sean amigos. Tengan la confianza de poder platicar de cualquier cosa.

4. Olviden el egoísmo

Dejen la pena de lado y compartan lo mucho o poco que tengan.

5. Diviértanse

Probablemente ya lo hacen pero ahora inténtelo por separado, no se asfixien ni interfieran en las actividades que cada quién realiza por separado. Recuerden que la confianza es la base del éxito.

6. Aprendan a enojarse

Como diría Aristóteles “Cualquiera puede enfadarse. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el motivo justo, no resulta tan sencillo”. Por más enojados que estén, no se insulten o hieran, ni digan cosas de las que puedan arrepentirse.

7. Sean una familia

No importa si no tienen hijos, perros o una casa, ni tampoco si están casados o comprometidos, cuídense como si fueran una familia y quiéranse como tal.

8. Acepten sus errores

Ni tú ni él son perfectos, y siendo sinceros, ninguno de los dos quiere que el otro lo sea, y su humanidad los llevara a cometer errores que pueden lastimar al otro. Sean humildes y dejen el orgullo de lado; una disculpa sincera lo solucionara todo.

9. No se corten las alas

Por ejemplo: Si él quiere ir de viaje y tú no o viceversa, no se detengan. Habrá cosas que ambos quieran experimentar y que no necesariamente tienen que hacerlo juntos. Anímense mutuamente a hacer todo lo que siempre han querido.

10. Siéntanse orgullosos

Alégrense por sus pequeños o grandes logros. Que no los invada la envidia porque uno alcance el éxito antes que el otro.

11. Honestidad al 100%

Recuerden que las verdades a medias son mentiras completas. No oculten cosas que los involucren a ambos. Digan la verdad completa y no se mientan.

12. Lo que no fue en tu tiempo, no fue

No se reprochen cosas que sucedieron antes de que ambos se conocieran, no tienen por qué reclamar nada. Su historia comenzó desde el momento en que decidieron estar juntos, no antes.

13. Bajen la guardia

No caigan en la zona del error en donde ambos creen que en cualquier momento su pareja será infiel, mentirá o hará algo para lastimarlos.

14. ¡Sorpresas!

No es necesario esperar una fecha especial ni regalar cosas costosas; lo lindo es dar sorpresas de vez en cuando para marcar la diferencia.

Nota tomada de OkChicas