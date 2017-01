Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 7, 2017 7:35 am

MINPPAL. Es el Ministerio de Alimentación. Está destituyendo a gran cantidad de empleados de las diferentes cadenas Pdval, Mercal, Fundaproal y Corporacion CASA.

Por Sebastiana Barráez en Quinto Día

Prevén crear una nueva empresa. En el caso de CASA les aplicaron a los destituidos la figura jurídica de “supresión”, que no contemplaría demanda o reclamo ante tribunales del trabajo. Al personal lo citaron, le dieron una carta para firmar y le dijeron que después buscaran su cheque. A los destituidos a principios de diciembre aún no les han pagado ni la quincena y mucho menos el arreglo que les corresponde. Triste esas familias que se quedan sin empleo durante las fiestas decembrinas y con la incertidumbre sobre el futuro inmediato. ¿Por qué eliminarán CASA? Porque es una manera de salir alegremente de gran parte de los dos mil 500 empleados. Crearán una nueva empresa, cuyos empleados recibirán bolsas de CLAP y no mercados como ocurría con los de CASA. Todas las plantas y silos fueron entregados a Mercal y al control de los militares.

Continúe leyendo la columna de Barráez en Quinto Día