Publicado en: Opinión

Ene 7, 2017 8:22 pm

¡Tremendo salto tecnológico dado por régimen!. La “carnetización” de los CLAP, Misiones, Pensionados y Poder Popular

Sergio Sáez

Auditor Social

Enero 6, 2017

Para quienes nos gobiernan es motivo de orgullo la existencia de los llamados comités locales de abastecimiento y producción, conocidos por sus siglas CLAP. Son, a mi humilde modo de ver, mecanismos de dominación a través del control del hambre de la gente más pobre.

Tanto luchar durante tantos años por un mundo mejor y lo que resulta de ese sueño es un mecanismo aberrante que reduce al ciudadano a un cuidador de una bolsa de comida, por la cual debe renunciar a su condición de individuo critico. Por eso le pregunto a quienes hoy gobiernan si en el fondo de su alma existe una real satisfacción por lo que se está viviendo. Si efectivamente lo que hoy padecemos es el paradigma de nueva sociedad. ¿No creen que existe una manera diferente de hacer las cosas? ¿Un modelo de país que no tenga como objetivo buscar la igualdad sobre la base de empobrecer?

Vladimir Villegas en su artículo “El carnet de la patria”

https://www.facebook.com/notes/vladimir-villegas-periodista/el-carnet-de-la-patria/1877053952524098

Tan inédito es el salto tecnológico que de acuerdo con las evidencias que se muestran, en el “CARNET DE LA PATRIA” que le asignaron a Nicolás Maduro, el número de Cédula de Identidad” (V-5.812.144), y que éste mostrara desde el palacio de Miraflores, en cadena de radio y televisión, el jueves 29 de diciembre de 2016,, consultado en el Registro Electoral del CNE, muestra en “datos personales” que dicho número de cédula ingresado “no corresponde a un elector”. En el mismo registro bajo “estatus” se señala que “dicha cédula presenta una objeción por lo que no podrá ejercer su derecho al voto”; y en la “descripción de la objeción” claramente se indica que es un “FALLECIDO”.

Tal hecho por su carácter de oficial y por haber sido mostrado por quien ostenta el cargo de presidente de la República, en hecho público y comunicacional, reviste gravedad, y pudiera ser considerado violatorio de la Ley Orgánica de Identificación.

Es oportuno señalar que El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Identificación, publicada en la Gaceta Extraordinaria Nº 6.155, Decreto Nº 1.412, de fecha 19 de noviembre de 2014, establece: “en su Artículo 14º: El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de identificación, otorgará a cada cédula de identidad que expedida un número y se le asignará a cada persona de por vida. Dicho número será inherente a la identificación de la persona titular del mismo. Por otra parte, el Artículo 24º establece que corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de identificación a través de la dependencia correspondiente declarar, mediante acto administrativo,… la insubsistencia de las cédulas de personas fallecidas. Los números de cédulas de identidad declarados… insubsistentes, no podrán a signarse a otra persona… A los fines de actualización del registro Electoral Permanente… debe informar al CNE… todo acto de declaratoria de … insubsistencia de las cédulas de identidad….”.

De la revisión de los hechos y la consulta al Registro Electoral del CNE se desprende, que el número de cédula de identidad que se le asignó al CARNET DE LA PATRIA correspondiente a Nicolás Maduro Moros, corresponde al de un ciudadano, que por causa de su deceso, fue declarado por la dependencia correspondiente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de identificación, mediante acto administrativo, la insubsistencia de la cédula de identidad que le fue otorgada y le pertenecía por Ley; y que por lo tanto, no podía ser asignada a otra persona, como en efecto se utilizó. Lo que podría estar evidenciando una posible “usurpación de identidad”. Caso muy semejante al argumentado por el Jefe de la Comisión para Verificación de Firmas del PSUV, Jorge Rodríguez, para solicitar ante el CNE conocer el estado de la demanda que se introdujo contra la MUD, y la Sala Constitucional del TSJ en la que presentó una “demanda con amparo cautelar en su contra”, por el fraude en la recolección de firmas para el referendo revocatorio, siendo que entre las causales se encontraban las de usurpación de identidad y personas fallecidas. Y amenazó de hacer demandas penales y acciones judiciales por esas mismas causales. Y que debe estar haciendo revisar minuciosamente el “documento contentivo de copias de todas las actas avaladas por los técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los técnicos y testigos de los dos grupos políticos involucrados -MUD y Gran Polo Patriótico- “; no vaya a ser que entre los “firmas inválidas” por “usurpación de identidad, por la utilización de la identidad de personas fallecidas” se encuentre el número de cédula mostrado por Maduro en su carnet de la Patria. ¡ Menudo jaleo el que se formaría si esto ocurriese !.

Dicha emisión “oficial” del CARNET DE LA PATRIA con ese número de cédula de identidad podría poner en seria duda la inscripción de NICOLÁS MADURO MOROS como candidato presidencial ante el CNE; su elección como presidente de la República; y, la decisión del TSJ sobre su verdadera identidad , así como la veracidad y resguardo de la información sobre la identidad de los venezolanos y extranjeros cedulados, que es de la sola responsabilidad constitucional por una parte del Ejecutivo; y por la otra del CNE, como lo señala el Artículo 9º de la ley Orgánica de Identidad, precitada.

Lo triste del caso es que el “pelón cometido”, o tal vez “acto deliberado”, toda vez que éste régimen no da “puntada sin dedal”, deja clara evidencia que no existe control en la emisión del CARNET DE LA PATRIA. Por lo que no es aventurado pensar que, de no aplicarse los correctivos, existirán innumerables carnets “chimbos”, lo que daría carta blanca al “bachaqueo”. Además que los usuarios podrán “chapear” libremente ante autoridades y organismos del Estado.

Este hecho permite explicar el por qué el Cap. Nav. (r) Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia y hoy gobernador del estado Guárico, llegó a tener al menos dos (2) cédulas de identidad con distintos nombres y número . No son extraños tales hechos, sino un lugar común en éste régimen, en el cual la actividad estratégica y sensible de identificación, emisión de pasaportes y registro civil, está bajo la “asesoría y control del régimen cubano”, muy ducho en estos menesteres; y evidencia la incapacidad y poca idoneidad del ministro del poder popular para la Comunicación e Información, que deja colar este “strike” y pone en ridículo al “carnetizado”. Si el hecho noticioso y comunicacional hubiese ocurrido el 28 de diciembre, día de los inocentes, hubiese sido una nota graciosa, típica del humor del venezolano. Pero no fue así.

¿Que pretende el régimen al “carnetizar” a la población?.

Para entenderlo, basta con analizar con la acuciosidad y el escalpelo de médico forense, lo expresado por Nicolás Maduro el 17 de diciembre de 2016 desde la Avenida Bolívar de Caracas, donde presidió la calificada de multitudinaria “Gran Marcha Nacional Antigolpe contra las Mafias de la Guerra Económica”, que entre otras, puntualizó:

“Voy a convocar en enero a todo el pueblo venezolano, para un modelo de organización nuevo, que integre todas las formas que existen hoy en Venezuela y haga más eficiente la labor de gobierno, las Misiones y todas las políticas, vamos a aplicar la tecnología para estar en comunicación permanente… Por eso voy a convocar un gran censo y carnetización de todos los CLAP, las Misiones y movimientos sociales. Censo, identificación y carnetización de todo el mundo….. Para que cada uno de ustedes esté identificado desde su CLAP, desde su misión, desde su centro de trabajo, desde su movimiento político…. ya está avanzado el trabajo tecnológico previo, que utilizará tecnología de última generación por parte de la República Popular China, para contar con un carnet con el que se podrá hacer pagos en los CLAP, va a poder participar en la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y en todos los planes económicos y sociales del gobierno, de la Revolución Bolivariana…. Va a ser más que un carnet, va a ser una vía de comunicación para nosotros nutrirlos a ustedes de información… Y cuando tengamos planes especiales como el del “pernil” y muchos otros, con el carnet en la mano ya podremos saber que familias han recibido el pernil y cuales les falta… Es un nuevo nivel de organización social, con la tecnología más avanzada del mundo… He designado a la vicepresidenta del socialismo territorial, Érika Farías, coordinadora nacional del proceso de censo, identificación y carnetización de las misiones, del CLAP y de la Patria… Un censo, identificación y carnetización de todo el mundo…. Ustedes verán cómo vamos a dar un salto tecnológico. Así que vamos a un nivel superior de organización, de moral, de tecnología, de unión…. Ahí estarán los pensionados, los trabajadores… Y para organizarnos mejor y para obtener un triunfo mejor para la estabilidad, la paz y la prosperidad de nuestra Venezuela amada. En el teléfono celular usted tendrá la misma identidad que tiene en el Carnet y usted podrá hacer un conjunto de operaciones bancarias, financieras e informática… A este pueblo le digo, como presidente obrero y Presidente pueblo que soy, este pueblo se merece esto y más porque ha sido martirizado, ha sufrido y ha sido atacado; y merece el amor, la protección de todos nosotros, más allá de nuestras vidas”.

Queda claro, todo el pueblo va a ser objeto de un “censo”, que por la intención del mismo pareciera ser de carácter “voluntario”, y por lo tanto, “excluyente”. Toda vez que se somete a ello quién ve en condiciones de poder mejorar la situación por la cual está atravesando, verbigracia, acceso preferencial a bolsas de alimentos y medicina básicas a precios “subsidiados” (CLAP), aunque no se libra de las correspondientes colas; inclusión y/o permanencia en misiones sociales de diversa índole: Gran Misión Vivienda Venezuela; Barrio Adentro; Hijos de mi Pueblo Venezuela; Amor Mayor Venezuela; Milagro; Gran Misión Agro Venezuela; compra de artefactos eléctricos, teléfonos celulares, computadoras; acceso a Internet y a la TV satelital; poder seguir perteneciendo o tener la oportunidad de ser empleado de la Administración Pública; optar por una pensión; acceso a divisas preferenciales, ingreso a escuelas, liceos, institutos tecnológicos, universidades, escuelas militares, etc.. Obligaciones todas ellas que son de la sola competencia del Estado, y que está obligado a prestarla a todos los ciudadanos, sin distingos de ninguna índole.

Es oportuno significar que el hecho que el estado emita documento denominado CARNET DE LA PATRIA, que tiene entre otras, características servir de documento de identidad, y tarjeta de consumo, además de ser privilegiada, clasista; y por tanto, excluyente, pudiera ser considerado como una violación de la Ley de Identificación.

El argumento que se que utilizará “tecnología de última generación” por parte de la República Popular China, pudiese ser el reconocimiento que la tecnología, implantación, equipos tecnológicos, adiestramiento, etc., se incluirán en la Línea de Crédito de Gran Volumen y Largo Plazo que tiene suscrito BANDES con en Banco de Desarrollo de China (BDC), que se paga con petróleo y productos por parte de Petróleo S. A, a Chinaoil,

El afirmar que el CARNET DE LA PATRIA dispondrá de un código “QR” (de respuesta inmediata para almacenar información en una matriz de puntos o de barras bidimensional), en lugar del tradicional “chip” de las tarjetas electrónicas, permitirá identificar el poseedor del mismo, su fidelidad al régimen al obtener dicho “carnet”; de las “dádivas” que el Estado, le proveerá; además se podrá conocer, mediante el cruce de datos: el estado de sus cuentas bancarias; la capacidad de endeudamiento y fidelidad de pagos; no le será necesario dispensarle dinero en efectivo, salvo el poco que le permita el “corralito” impuesto, podrá hacer compras de alimentos y medicinas regulados en los almacenes y farmacias que éste disponga, en las presentaciones y cantidades pautadas por la “lista de racionamiento” para el núcleo familiar, (previamente habrá indicado durante el censo, que medicinas y con que frecuencia las necesita, si es madre y tiene niños que necesitan pañales, fórmulas lácteas, medicinas pediátricas, tratamientos especiales). Con lo que bajo sumisión tendrá coartada totalmente su libertad.

En pocas palabras es pura y simplemente la manera más vil, cruel y abominable de someter a un pueblo, dividirlo en dos perversas clases, los que están con el régimen y los que lo adversan, para coartarle su libertad e imponerle, atroche y moche, el régimen comunista a los venezolanos.

No hay duda alguna que la “asesoría cubana”, heredera de los métodos de la KGB (agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética) y la “Stasi” (órgano de la inteligencia de la República Democrática Alemana), le proporcionó un excelente diseño del cuestionario, en el que figurarán, entre otras: identificación plena del “voluntario”, de sus familiares más cercanos y de los que conviven y tienen dependencia directa con él (núcleo familiar), lugar donde vive y donde trabaja, o de qué subsiste, si tiene cuenta bancaria (de no tenerla se le abrirá en la banca estatal), preferencias políticas, y sin duda alguna, deberá hacerse militante del partido de gobierno, lo que ayudaría a incrementar la militancia gubernamental de apoyo al reegimen, para prepararse en caso que se debe efectuar un nuevo proceso electoral; o como señalara Maduro “para organizarnos mejor y para obtener un triunfo mejor para la estabilidad, la paz y la prosperidad de nuestra Venezuela amada”. No hay que olvidar que el objetivo político es el de “conseguir un voto a como dé lugar”, y que quién no se somete al “censo” es por que sus condiciones moral, ética y principios, le hacen no solo adversar al régimen, sino hacerle “resistencia”, y como dijo en su ocasión el tte. cnel. (r) Hugo Rafael Chávez Frías, “al enemigo ni agua”.

Y lo peor está por venir.

No hay que olvidar que ya el régimen lo hizo, con la creación de distintas misiones, con muy buenos resultados, cuando el CNE suspensión temporalmente el referendo revocatorio de Chávez, y brindarle oportunidad para captar seguidores por esa vía. Esta vez va a capitalizar a los integrantes de misiones, planes económicos y sociales, y sus familiares con dependencia directa; y a los necesitados de alimentos y medicinas reguladas; y asistencia médica, a los estudiantes, pensionados y jubilados, etc..

Lo demás es historia, por cierto muy mal interpretada por algunos políticos, seudo líderes y opinadores de oficio, que no entendieron, y todavía no lo creen, que Chávez fue constitucionalmente revocado.

Está claro que habiéndose agotado, desde hace varios años, el aporte de recursos de PDVSA hacia las misiones sociales por el hecho cierto que los ingresos por concepto de venta de crudos y productos, tanto en el mercado doméstico como de exportación, no le son suficientes para honrar sus compromisos de pago de su función medular (explotar , acondicionar, almacenar, transportar, refinar, mejorar y comercializar los hidrocarburos), consistentes en: costos de producción, de importación de crudos, derivados, componentes y aditivos tanto para la refinación como para la extracción de extrapesados de la Faja del Orinoco, suministros de bienes y servicios, así como subsidiar al mercado doméstico de hidrocarburos, y financiar los acuerdos energéticos con países del continente americano, y lo más perverso, la intromisión del gobierno cubano en áreas estratégicas y sensibles del país, escondidas bajo la Misión Barrio Adentro, y honrar los compromisos de préstamos, líneas de crédito y financiamiento del Estado, y pago de deuda de plazo vencida con empleados y exempleados de la Administración Pública, que obliga al Banco Central de Venezuela y la banca estatal a financiarle sus gastos corrientes en bolívares, contraviniendo las leyes, y provocando la emisión de dinero sin el correspondiente respaldo del contravalor en divisas, lo que es el causante de la hiperinflación que hoy sufre el país; no le queda otra posibilidad al régimen que someter a los venezolanos necesitados, en resguardo del poco caudal de seguidores que hoy le respalda, que doblegar su voluntad, para paliar el hambre galopante y sus necesidades de subsistencia y medios de supervivencia, y someterse al vejamen de “carnetizarse”, bajo el juramento de fidelidad y sometimiento a las imposiciones del régimen, so pena de ser sacados o no aceptados a los servicios proselitistas del régimen, acceso a alimentos básicos regulados en cantidades de subsistencia y a precios impuestos en los CLAP; ingresos a misiones notorias y carentes de recursos; el disfrute de pensiones; asistencia social, y tal vez extensible al servicio telefónico, acceso a Internet, registro civil, posesión de cédulas de identidad y pasaportes.

Este mecanismo es la más vil copia electrónica de la libreta de racionamiento cubana, aumentada por la identificación de sumisión al régimen de quien la posee y su posibilidad de ser atendido por los servicios públicos del Estado, y por ello la connotación de “salto tecnológico” que le endilga el indocumentado, en su escasa capacidad de ejercer el bien al pueblo venezolano que lo llevó y mantiene en el poder.

Este perverso mecanismo de sometimiento pretende ser ignorado por la clase política que sostiene al régimen y la clase dirigente complaciente de la llamad “oposición”, que no ha entendido todavía que el término y connotación de “oposición” solo se aplica a un gobierno legítimamente constituido, y este no lo es por su carencia de legitimidad de origen y de desempeño, por lo que el término es de “RESISTENCIA”.

¿Qué debe hacer el pueblo venezolano para acabar con las pretensiones de éste régimen comunista?

En todas las iglesias del país el sacerdote oficiante debió haber leído en todas las misas que se celebrarop el 31 de diciembre de 2016 y el 1º de enero de 2017, la homilía contenida en el “Mensaje de Año Nuevo y Jornada Mundial para la Paz 2017”, emitido por el Arzobispado de Caracas, que sin duda alguna constituye un documento histórico, que servirá para superar lo que ha dado llamar las URGENCIAS PARA EL PRÓXIMO AÑO (el concurso de todos los venezolanos; cambio del sistema político; reconocimiento del único poder del pueblo legítimamente constituido, su Asamblea Nacional; y, la liberación de los presos por hechos conexos con actividades políticas). Teniendo presente que el pueblo exige la paz, seguridad personal y convivencia social, y condiciones que permitan trabajar y vivir en tranquilidad. Esto solo puede darse con el concurso de todos.

Documento que sin empecho alguno ha planteado al pueblo venezolano que la causa fundamental de la gravísima crisis alimentaria y de medicamentos que sufrimos se debe a la aplicación de un sistema económico errado, el totalitarismo socialista que adscribe al Estado el control total de la economía, y destaca que está configurada una situación real de dictadura; y que el pueblo en las elecciones de diciembre de 2016 indicó mayoritariamente no estar de acuerdo con el actual Gobierno.

Por lo que no debe dejarse intimidar y poner todo su empeño y acción en frenar la marcha de la dictadura y erradicarla por la vía democrática, en sana paz, por la vía pacífica.

Hay que concientizarse sobre la interpretación de la afirmación del Arzobispado de Caracas “Esto solo puede darse con el concurso de todos”, que llama a los venezolanos a no seguir siendo indiferentes, temerosos, y participar activamente por todos los medios posibles en la “RESISTENCIA” al régimen comunista; y en cumplimiento a las obligaciones ineludibles que nos impone la Constitución Nacional de: desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos (artículo 350, constitucional), y a colaborar en el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la democracia, el estado constitucional de derecho y de justicia, y la efectiva vigencia de la constitución nacional (artículo 333, constitucional),

Tomo prestada la frase que un colega me hiciera llegar en un escrito de inicio de año: “La dictadura está declarada, el camino es la resistencia no armada, pero teniendo presente que el poder de las dictaduras proviene de la obediencia voluntaria del pueblo que gobiernan…”

Es por ello que el llamado es a la “RESITENCIA”, no armada. A declararnos en “REBELDÍA ACTIVA”, no violenta, pero firme, a exigirle al régimen que se vaya en sana paz. Que el pueblo mayoritariamente se expresó en no estar de acuerdo con su desempeño. Que carecen de la legitimidad de origen y de desempeño. Que el pueblo desea vivir en democracia, en libertad, sin división de ninguna índole, Que los órganos públicos han demostrado con su actuación estar a espaldas de la Constitución Nacional, y del pueblo. De ser ineficientes, incapaces, y soberbios; y que han conducido al país al mayor desastre económico, político, financiero y social de su historia. Que le han mentido consuetudinariamente al pueblo, le han enga˜ãdo, que son totalmente incapaces de sacar el país del desastre en que lo han sumid. Por lo que no estamos dispuestos a seguir permitiendo sigan en su empeño de implantar un comunismo en el país.

Para ello debemos unirnos en un “SÓLIDO MOVIMIENTO DE RESISTENCIA” en todos los ámbitos sociales del país, en los estados, pueblos, municipios, barrios, urbanizaciones, gremios, asociaciones, y actuar decididamente en resistencia, HASTA QUE EL RÉGIMEN SE VAYA Y SE RECUPERE LA DIGNIDAD NACIONAL.

Para ello debemos dejar de lado esa dirigencia política complaciente, que por intereses mezquinos ignoró el mandato y poder que recibió del pueblo y no fue capaz de desplazar por medios constitucionales el régimen imperante. Deben retirarse y dejar que una nueva dirigencia, que muy seguro surgirá del pueblo, libre de ataduras y compromisos, que dirijan el movimiento de resistencia y logren los objetivos planteados.