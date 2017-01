Publicado en: Opinión

Ene 7, 2017 11:27 am

Hoy, hace tres años …

Siempre estás presente mi querida Mona…

Por Mónica, por todas las víctimas de la violencia, por los niños que han perdido a sus padres, por los padres que han perdido a sus hijos, preguntémonos qué podemos hacer hoy para lograr una sociedad tranquila, en Paz, en la cual podamos no estar de acuerdo pero alegrarnos por lo que el otro piensa. En la cual hablar sin miedo no sea la dirección de una bala, sino un argumento para refutar. Abrazar sea sinónimo de que te quiero y no de un acuerdo inmoral. Una sociedad donde podamos dormir para soñar en paz. Una sociedad que no esté llena de incertidumbre, sino ocupada de certezas. Una sociedad donde los valores, la ética y la racionalidad estén a la par o por encima de la Educación. Una sociedad donde a nuestros hijos y a cada uno de nosotros se nos respeten nuestros Derechos Humanos.

Parafraseando a Pérez-Reverte “Antes que artista, político, periodista o cualquier otro oficio, se es ciudadano”.

A veces, sólo a veces, me levanto con ganas de celebrar y siento verguenza. A veces, muchas veces, me acuesto con ganas de llorar y siento rabia, indignación. Lo siento Mónica… Lo siento por tantos de ustedes… Lo siento por Maya, por los hijos como Maya, lo siento por todos nosotros.

Sueño con poder abrir los ojos y ver a Venezuela libre. Sueño con un minsitro de Cultura, un Ministro de Educación formados, preparados, donde la ética sea su educación. Sueño con un mundo posible. Sueño con un mundo de Paz y Justicia. Sueño con poder decir orgullosa, que mi país, Venezuela, logró su Libertad.

Por ti Mónica y por los más de 260 mil asesinados en los últimos 17 años, seguimos trabajando y transformando a través del Arte. Ojalá lo logremos.

Rebeca Alemán

#MonicaSpear #HoyHace3Años #BastaDeViolencia