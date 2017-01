Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 8, 2017 1:12 pm

El secretario nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, Alcides Padilla, aseguró que “al pueblo debemos hablarle con sinceridad cuando se anuncia el abandono del cargo de presidente por incompetente para dar respuesta a los problemas primarios de todos los venezolanos, y no por “estar ausente de su cargo,” como le ocurrió al dictador Marcos Pérez Jiménez en pleno ejercicio de su presidencia, cuando huyó por la presión de un pueblo cansado y harto de tantos abusos”.

Nota de Prensa

El precandidato a gobernador del estado Bolívar aseguró que la decisión que debe tomar la AN el lunes 9 de enero es declarar a “Maduro responsable del abandono de su cargo como presidente en el ejercicio de sus funciones”.

“Los ciudadanos debemos estar claros que en el artículo 232 de la Constitución Nacional está prevista las responsabilidades que debe cumplir el presidente de la República, dándole así respuesta a todos los venezolanos en materias básicas como salud, alimentación y seguridad”, agregó.

“Mientras que en articulo 233 de esta misma Carta Magna, se prevé las penalidades para el presidente que no ejerza esas responsabilidades y entre ellas está, el abandono del cargo y por ende, deponer al presidente antes del 10 de enero cuando se cumplen los 4 años de estar Maduro al frente del gobierno, facultad prevista llevar a cabo por la actual Asamblea Nacional”, insistió.

“Debemos partir que Maduro actúa cual aprendiz de dictador cuando viola flagrante todas las leyes y a la Constitución a pesar del secuestro que tiene de todos los poderes del Estado y no como es el deber ser,” agregó. Abandonar el cargo según los articulados, no significa que el presidente se ausente del mismo sino, que “no tiene la capacidad y no se encuentra apto para asumir la responsabilidad que adquirió al ser electo, pues en 4 años no le ha dado respuesta a los venezolanos en materias tan básicas como son alimento, salud, protección y seguridad”, explicó.

“Entendemos que quienes asesoran al presidente Maduro son los del G2 Cubano que no conocen de leyes venezolanas, sino de “imposiciones a trocha y mocha.” Pero, cualquier abogado recién egresado sabe que ellos vienen infringiendo la constitución “como les da la real gana”.

Padilla, quien funge como coordinador general del Voluntariado Humanista en Bolívar, explicó que “esta nueva presidencia de la Asamblea Nacional debe tomar la decisión hoy lunes 9 sobre el abandono del cargo lo contrario, “aún iéndose Maduro o renunciando a su cargo como presidente, la situación seguirá tan desastrosa, tal cual como la vivimos hoy día,” refirió.