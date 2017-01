Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 8, 2017 10:47 am

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Ángel Álvarez Gil aseveró que Venezuela enfrenta una crisis social, económica e institucional sin precedentes, ya que a su juicio no hay autonomía de Poderes, porque se irrespetan los derechos humanos, se judicializa la política, en pocas palabras, el país transita hacia una dictadura a cuenta gotas.

Álvarez Gil explicó que “pese a lo que enfrentamos el gobierno se equivoca si creen que nos quedaremos de brazos cruzados, en los últimos años el Ejecutivo encontró una muleta llamado Poder Judicial que siendo en cualquier país democrático la columna vertebral del sistema, acá es utilizado con fines perversos”.

El abanderado por la tolda naranja señaló que en Venezuela no existe confrontación de Poderes “lo que existe es un gobierno que no respeta la voluntad de la gente y no cree en elecciones. La sociedad civil, Colegios de Abogados, partidos políticos comunidad en general y Parlamento debemos estar muy atentos porque sabemos que de manera clandestina se pretende llamar a concurso de oposición para designar jueces y dejar atornillados cuotas políticas, recordemos que mas del 80 por ciento de los jueces en nuestro país son provisorios y en su mayoría esclavos de conciencia, un gran reto para para nosotros estar vigilantes de todas esas designaciones; en nuestro país ya no existen jueces de carrera existen jueces designados a la carrera”.

Aprovechó para recordar que en Carabobo tienen construyendo el espacio para los tribunales civiles y mercantiles desde hace 20 años y no lo han culminado mientras los funcionarios judiciales, jueces y abogados trabajando en una estructura de 14 pisos sin dotación ni seguridad “pero en tiempo récord ejecutan sentencias politiqueras y se activan cuando de persecución y represión se trata”.

El parlamentario Ángel Álvarez Gil exigió que los concursos de oposición se realicen de manera transparente donde se respete la trayectoria, participen las instituciones correspondiente como el Colegio de Abogados y exista el respeto. Consideró que venezolanos “debemos seguir unidos, vendrán días difíciles y un gobierno desesperado buscará por todas las vías cerrar los canales constitucionales y electorales, eso hace hace imperativo que juntos presionemos socialmente para lograr los cambios necesarios para reestablecer el respeto a la Constitución”.