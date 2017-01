Publicado en: Actualidad, Nacionales

Conrado Pérez Linares, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Trujillo y Secretario General de Primero Justicia en dicha entidad, se reunirá hoy con el Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, para hacerle llegar una carta a Su Santidad el Papa Francisco, a fin de plantear la situación de emergencia en la que se encuentran los trujillanos en todos los ámbitos.

Nota de prensa



El diputado aseguró que es de vital importancia que a nivel internacional se conozca la crisis acuciante que viven los venezolanos y, en especial, los trujillanos, “a diario los trujillanos mueren por falta de alimentos y medicinas, esto no es mera retórica, es la realidad que vivimos todos de forma cotidiana y a la que no podemos permanecer indolentes y callados. Lo que queremos es que el Santo Padre conozca la realidad de nuestro estado y las penurias que viven los ciudadanos”, expuso.

Pérez Linares acotó que en la carta dirigida al Papa Francisco, explica la crítica situación de los trujillanos, a la que ha catalogado de emergencia, “lo que vivimos en Venezuela y en Trujillo es una emergencia en todos los sentidos, a los policías no se les paga ni se les provee la dotación adecuada para realizar su trabajo; los bomberos no tienen uniformes, sueldos dignos ni ambulancias; a los maestros trujillanos se les castiga sin su pago solo por exigir lo que les corresponde por derecho; hay lugares en el estado que nunca han recibido una bolsa del Clap y en donde no hay ni un ambulatorio, esto no es justo y no nos podemos hacer cómplices de esto al quedarnos callados, por eso me he dirigido a hablar con el Nuncio Apostólico para que le haga llegar al Papa nuestra profunda preocupación”, dijo.

“Confío plenamente en que Su Santidad seguirá mediando en la situación venezolana y que hará todo lo posible para llamar la atención sobre la crisis social que viven los trujillanos. Nosotros, desde la Asamblea Nacional y desde las calles y pueblos, no descansaremos hasta llegar a una solución pacífica pero justa para todos los venezolanos que sufren. No detendremos nuestra lucha contra la corrupción, denunciaremos las injusticias que se viven a diario y trabajaremos juntos para llegar al país que todos nos merecemos”, finalizó el parlamentario.