Publicado en: Destacados, Economía

Ene 8, 2017 9:47 am

No es mentira para nadie que hacer mercado en Venezuela se ha vuelto un total calvario, la escasez y las colas son las principales causa de este trauma que se vive en el país. Y es que no solo son los alimentos lo que no se consigue sino también los productos de higiene y aseo personal, así como los del hogar.

Por: LaPatilla.com

Iniciando el año, lo que sería una semana de vacaciones por costumbre, los venezolanos la han aprovechado para salir a ver que “cazan”. Roberto Mambul aseguró cada quince días realiza las compras de productos regulados y para esta fecha incrementó el número de compradores. “Para esto fue lo único que quedaron los días libres, hacer colas para intentar estirar el presupuesto”.

Un caso similar se vive en la isla de Margarita, donde neoespartanos aprovecharon el último fin de semana libre para salir a hacer comprar y buscar esos productos que escasean con más frecuencia.

Sin embargo, el principal portal de noticias de la entidad, reseñó que “la realidad fue que prácticamente no consiguieron ninguno de estos, pues este fin de semana no llegaron camiones con rubros de la cesta básica”.

Por su parte, la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, afirmó el pasado mes de diciembre que “el comercio venezolano no puede adquirir productos importados por la falta de liquidez (…) Es el comercio el que está pasando las necesidades, pero somos todos los venezolanos los que no podemos adquirir los productos”.

Vale destacar que en Venezuela el salario mínimo se ubica en 27.092 bolívares, equivalentes a 40 dólares, en una nación con una inflación galopante que en 2015 cerró en 180,9 %, con una severa escasez de productos básicos de todo tipo, especialmente de alimentos.