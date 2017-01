Publicado en: Destacados, Nacionales

Ene 8, 2017 10:35 am

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional y diputado de la oposición, Julio Borges, reiteró este domingo que la Junta Directiva del Parlamento está dispuesta a revisar las normas para mantenerse en la legalidad y no permitir que el Tribunal Supremo de Justicia siga llamándolos “un poder fuera de la Constitución”.

LaPatilla.com

“El Gobierno sacó al Tribunal Supremo de Justicia para amarrar a la Asamblea Nacional (AN), pero nosotros, por una formalidad, estamos dispuestos a hacer que la Asamblea Nacional recobre su autonomía, pero no permitiremos estar sometidos a los poderes que nos quieren imponer”, indicó durante una entrevista que le realizaran en el canal de noticias Globovisión.

Recalcó que “la Asamblea fue electa para que cada uno de sus representantes, desde sus visiones opuestas, trabajaran en favor del pueblo. Si el gobierno tuviera dolor y compasión por los venezolanos, haría todo lo posible para atacar la crisis, pero lo que quieren es aumentar el caos. En esta Venezuela, donde están cerrando empresas, hay que hacer reglas claras para que se pueda invertir. Venezuela es un paraíso para incentivar y multiplicar el empleo”.

“Tenemos una estructura que en lugar de generar la inversión, la gente se va despavorida. Se podrían crear reglas de hierro con un Tribunal Supremo de Justicia que genere confianza”, insistió.

A su juicio, el presidente Nicolás Maduro “quiere mantener un sistema donde hace a los venezolanos personas más pobres”.

“Por ello, tenemos que dibujar una ruta política porque tenemos cómo volcarnos a resolver los problemas como la comida, medicinas y eso está contemplado en la Constitución Nacional, pero Maduro no gobierna dentro de ella, hace lo que le da la gana y se mantiene fuera. Este gobierno no cree en el empleo, en el emprendimiento, en la creatividad”, aseveró.

“Queremos lo mejor para el país, tenemos hijos a quienes queremos construir más bienestar”, dijo.

Al ser consultado sobre la discusión en la AN del abandono de cargo de Nicolás Maduro, indicó que “hay que dar una discusión de fondo y explicar su abandono de cumplir con el contenido de la Constitución Nacional que juró cumplir. Si el gobierno piensa que, por estar en la calle ciega no le vamos a dar soluciones al pueblo, está muy equivocado. El problema no es sacar a Maduro del poder, este año tocan dos elecciones y tenemos que obligar al Gobierno a que se cumpla la Carta Magna”.

“El problema en Venezuela es que estamos sufriendo como una gran familia, por eso queremos votar. No habrá solución al caos mientras el gobierno privilegia la compra afuera y la no producción dentro del país”, aseguró.