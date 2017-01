Publicado en: Opinión

La tesis teórica del comunismo fue desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels que propone la abolición de la propiedad privada, una sociedad sin clases y una economía de propiedad social y sin Estado. Vladimir Lanin expone las tesis políticas de la futura sociedad comunista que previamente debería pasar por una fase llamada socialista en la cual aún exista el Estado. Marx hablaba solamente de la fase comunista, la cual se daría del tránsito de un capitalismo desarrollado. Lenin agregó además al marxismo la tesis del partido único, identificación de este con el Estado y por ende de todos los poderes que serían asumidos por el partido único de la revolución. Por otra parte Lenin incluyó en la propiedad estatal a los medios de comunicación y todas las organizaciones de base de la sociedad controladas por el partido.

Con la revolución comunista de 1917 en Rusia y en lo que después se llamó Unión Soviética se inicia la primera experiencia con las tesis de Marx y Engels. El dictador Josef Stalin a raíz de la muerte de Lenin juntó las dos tesis y se ha llamado desde entonces marxismo—leninismo. En la Unión Soviética es abolida la propiedad privada, el Estado y las cooperativas pasan a ser los únicos propietarios de los medios de producción. Stalin introdujo la colectivización forzada en el campo que costó la vida a unos 20 millones de soviéticos (Denuncia de los crímenes de Stalin en un informe de Nikita Kruschov a principios de la década de los sesenta del siglo XX) . La agricultura entró en una profunda crisis y la industria quedó rezagada, se estableció un Estado con todos los poderes concentrados y subordinado al partido único, concretamente a un comité central o plutocracia totalitaria. Prometieron un bienestar material y espiritual creciente y que en la fase comunista el Estado se extinguiría y cada cual recibiría de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a lo que produzca. . Fue todo lo contrario, El Estado se hizo más fuerte y represivo para enfrentar cualquier disidencia.

El bienestar material y espiritual que prometieron durante más de setenta años, nunca llegó y con represión, muerte, cárcel y exilio (el que podía fugarse ) respondían a las protestas de la población. Se retrocedió en materia de derechos laborales, civiles y políticos, la economía en su conjunto fue deficiente en la producción y distribución de los bienes y servicios. De las diferentes clases sociales que existían en el capitalismo se pasó a solo dos, la mayoría paupérrima y una minoría o nomenclatura con todos los privilegios y prebendas del poder. No hay ni una sola experiencia comunista exitosa en el mundo que no sea en hambre y represión. En Venezuela se nos quiere introducir el comunismo con el nombre de socialismo del siglo XXI, es el mismo musiú con diferente cachimbo. No utilizan la palabra comunismo por el rechazo universal a este sistema miserable y opresor.

El comunismo es reaccionario, hoy todos los países que salieron del comunismo se están regresando al capitalismo. A este respecto vasta citar los ejemplos de Rusia y China que están transitando del socialismo real o comunismo al capitalismo, hasta ahora en materia económica, también será en el futuro en lo político, ejercicio de los derechos humanos y en general de todas las libertades en la sociedad. Tanto nadar para ahogarse en la orilla. Algunos teóricos resentidos por lo que tanto defendieron y se derrumbó, andan elucubrando con especies de fantasmas, haciendo creer que la reconstrucción del muro de Berlín es viable y plantearon empezarlo por Venezuela con lo que etiquetaron como socialismo del siglo XXI. Ante el estruendoso fracaso de este intento reaccionario y represivo, ahora dicen que el gobierno chavista fracasó porque no destruyó la burguesía y no ha podido instaurar ni el socialismo del siglo XXI ni del siglo XX. En los países del comunismo llamado socialismo real destruyeron el aparato productivo que llamaron burguesía, instaurando un sistema de producción estatista- burocrático, que es la verdadera burguesía parasitaria, sin contribución alguna para la producción. Hasta ahora el llamado socialismo del siglo XXI del gobierno chavista ha significado eso, una burguesía parasitaria, improductiva que ha llevado al país a una situación de parálisis económica, la inflación más alta del mundo, escasez y cada vez menos diversidad de productos para la escogencia de los consumidores. Tratan de esconder su fracaso acusando a los adversarios de sabotaje, guerra económica, magnicidios y al imperio, de su ineptitud, desordenada y antiética conducción de la nación.

Esos teóricos defensores del socialismo real o comunismo siguen planteando la lucha de clases que fracasó en todos los continentes donde se han aplicado métodos totalitarios y represivos (comunismo) en procura de eliminar las clases sociales para instaurar una imaginaria sociedad sin clases. En la realidad esta abolición de clases se concretó en solamente dos clases: Una minoría o nomenclatura con todos los poderes y privilegios y una mayoría sometida por el poder totalitario de la minoría dominante (jerarcas del PECUS soviético son hoy dueños de empresas privatizadas después de la caída del comunismo). La justicia no se mejora con lucha de clases para destruir una por la otra, la justicia se va logrando con las luchas sociales y políticas por la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, los derechos a huelga, sindicatos autónomos y convenciones colectivas se lograron por los trabajadores organizados en sindicatos dentro del capitalismo y el comunismo abolió estas tres conquistas en todos los países donde ha existido. Tremenda contradicción entre la teoría comunista y la práctica. El comunismo es reaccionario porque retroceden las sociedades donde gobiernan, empobreciendo a los pueblos con represión.

