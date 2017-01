Publicado en: Actualidad, Sucesos

Ene 8, 2017 7:25 am

El viernes 16 de diciembre a las 8:30 am cinco hombres se montaron, a la altura del sector Las Brisas de Charallave, en un autobús con destino a Los Teques. Cuando la unidad recorría parte de la Autopista Regional del Centro los hombres se levantaron de sus asientos. Uno de ellos dijo a los pasajeros que se trataba de un asalto y que colaboraran. Pasaron por cada uno de los puestos recogiendo celulares y carteras. Pero los asaltantes fueron por más. Para sorpresa del conductor y de los viajeros, uno de los delincuentes les ordenó a las mujeres y hombres que les entregaran la ropa que llevaban puesta. “Epa, chamo, esa camisa me gusta, te la vas quitando y me la das”, exhortó uno de ellos a uno de los ocupantes.

Por: NATALIA MATAMOROS / EL NACIONAL

A los 22 viajeros e incluso al chofer los dejaron en ropa interior. “No respetaron ni el pudor de las mujeres. Eran ocho que no paraban de llorar y pese a que les suplicaron a los delincuentes que no las obligaran a desnudarse, ellos les respondían: ‘Qué pasó, mamita, deja la pena, quítate la ropa. Ese pantalón que llevas le sirve a mi jeva”, cuenta el conductor.

Él conoce a los asaltantes. Era la cuarta vez que se montaban en el bus y no se atreve a denunciarlos. Ellos son de Charallave y comenta que a lo largo de la vía hay grupos delictivos que interceptan las unidades. “Operan cinco bandas, integradas entre cinco y ocho hombres que se dedican a otros delitos. No solo usan pistolas, también amedrentan con granadas. Sacan el explosivo y amenazan con activarlo dentro del bus si no les dan lo exigido”, expresa.

Los transportistas de Charallave y de otras zonas de los Valles del Tuy coinciden en que hasta hace un año los delincuentes solo se llevaban el dinero y los celulares. Ahora van por ropa y zapatos. “Con los calzados son más exigentes, si son deportivos de marca se los llevan”, denuncia otro chofer que cubre la ruta de la carretera La Raiza en los Valles del Tuy. Según los miembros del bloque de transportistas de esa región del estado Miranda, ocurre un promedio de 35 robos semanales a colectivos. De esa cantidad, en al menos 5 se llevan la vestimenta y los zapatos de los usuarios.

