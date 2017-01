Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 8, 2017 5:04 pm

Cuando alguien despierta las mariposas en tu estómago, es cuando surge esa stalker que llevas dentro y haces uso de todos tus recursos a la mano: amigos, redes sociales, conocidos y hasta familiares. Sin embargo, sueles ser descubierta en el momento menos preciso; por ello te mostramos 10 tips para ser una profesional del espionaje.

1. Crea un perfil falso

No utilices tu perfil. Si no eres amiga o seguidora de la persona a quien quieres espiar, evita hacerlo desde tu cuenta. Crea un perfil falso o utiliza un navegador donde no siempre te encuentres conectada.

2. Teoría de las redes sociales

Generalmente las redes sociales te llevaran a hacer conexión con amigos que tengan en común. Pero ten cuidado ya que podrías aparecer entre sus sugerencias y sabrá que lo stalkeas.

3. Controla tus dedos

Es muy probable que al ver todas sus fotografías o post, te gusten algunas de ellas, si no es que todas. Pero ten cuidado con poner una etiqueta o un me gusta en alguna publicación vieja.

4. Utiliza tus contactos



Espiarlo por medio de tus contactos es una técnica que a veces funciona, pero si lo agregas y no tienen nada en común, terminarás siendo bloqueada.

5. Piensa antes de hablar

Si ya has revisado sus cuentas, controla tus comentarios. Trata de no sacar a flote temas que has visto en su timeline ya que sería demasiado extraño y podría comenzar a sospechar.

6. Ten precaución



Regla de oro. Jamás dejes tu perfil abierto y te vayas a otro lado, mucho menos si estás en algún sitio donde ambos convivan como la oficina o el colegio.

7. Cuida tus publicaciones



No publiques contenidos similares a los de él mucho menos cosas de las que habló hace tiempo, porque puede ser que su forma de pensar ha cambiado.

8. No uses etiquetas

Si ya formas parte de sus contactos, evita etiquetarlo en contenidos que sean de su gusto, por que esto terminaría siendo una practica desagradable.

9. Sé cuidadosa

Que nadie vea tu lado acosador. Cuando él publique alguna foto, jamás seas la primera en comentar, dar like o retuitear. De hecho evita hacerlo constantemente; si una foto te gusta, mejor guárdala en tus archivos.

10. Gobiérnate

Modera tu curiosidad. Sabes que una actividad ya no es sana cuando roba gran parte de tu tiempo o cuando dedicas más de la mitad del día a husmear en el pasado o la vida de las personas en redes sociales.

Nota tomada de OKChicas