Publicado en: Opinión

Ene 9, 2017 5:17 pm

Piénselo… sólo se trata de elegir…

Hola que tal mi GENTE, Ya hoy es 10 de enero y se supone que este año tiene que ser el de algo nuevo, de algo distinto, ya está como agotada toda esta miseria de 18 años, creo que es bueno decir “hasta aquí” a todo esto que rodea a una dirigencia que estas alturas todavía no muestran algo claro a la sociedad y resulta impensable que en 18 años sea así, ya es hora de que se le muestre al país un proyecto viable de lo que queremos como país.

Este año será bueno para darse la oportunidad de elegir lo nuevo, sólo como lo que es… simplemente algo nuevo, algo que toca vivir, algo que se merece, se espera e incluso se desea tantas veces… quizá en este año valga la pena celebrar más los comienzos, desear todos los días lo mejor, ilusionarse ante lo desconocido y tener muchas más certezas que miedos, porque créame… los buenos comienzos suelen traer mejores y mayores resultados. Y quizá también en este año podríamos elegir, como en las celebraciones, las mejores compañías y desear para ellos también lo mejor, quizá así este año pudiera ser realmente el mejor de todos, sencillamente porque hemos elegido que así lo sea, porque toca, porque se desea o porque se merece.

Se los digo porque el año pasado nos cansamos de decirle al país cual era la salida mas viable y menos violenta para adentrarnos en una vida mejor y este año más que nunca lo haremos, la solución está allí en los artículos 347,348,349, de la constitución, este año seremos mas incisivos, queremos evitar a toda costa un encuentro fatídico en las calles, que traiga más miseria de la que ya hay, necesitamos darnos una oportunidad civil en el marco de la constitución, creemos que este país necesita una constituyente, donde coloquemos las líneas maestras para nuestra convivencia, pero también necesitamos un proyecto país, que nos de las luces para llevar al país al desarrollo, y aquí es donde yo digo que los dirigentes en 18 años no le han mostrado al país un proyecto, solo se dedican a decir que quieren elecciones como si el solo hecho de votar es democracia, hace falta mucho más para construir una democracia amigos, no se puede andar por la vida pensando en elecciones sin nada que ofrecer a la población más allá que populismo, ya basta de políticos que solo ofrecen laminas de acerolit o zinc y sacos de cemento, o bolsas de comida, tenemos que ir más allá, eso ya es pasado, lo nuevo no puede venir envuelto en esas migajas, en la ANC siempre le hemos dicho al país cual es el PROYECTO PAIS, Venezuela reconciliada… vía constituyente https://docs.google.com/file/d/0B6yI0gUROWzDR29KUFBDQ0JPa2c/edit lo hemos mostrado sin ninguna mezquindad y la dirigencia del STATU QUO no le ha parecido, obviamente por que no es autoría de ellos, pero es que tampoco tienen uno que mostrar al país, y eso es lo triste, es la hora de que los ciudadanos ya dejen de seguir a los mismos y volteen a mirar a quienes le muestren algo nuevo, Venezuela tiene mentes brillantes que pueden sacar a este país adelante, hay gente muy anónimas que no andan buscando un protagonismo loco, sino que buscan ayudar, y a esa gente es que hay que seguir, el proyecto país lo tenemos, solo falta voluntad para unirse y trabajar por el país señores, el gobierno está allí porque muchos han sido egoístas, mientras hay personas pasando cosas inimaginables, sufriendo hasta más no poder, mientras los políticos tradicionales se pelean por una botella vacía y eso no es justo.

Piénselo… sólo se trata de elegir… de elegir pensar y sentir, que lo mejor está por llegar, y como dice Pavese que la única alegría en el mundo es comenzar, y que es hermoso vivir porque vivir es comenzar, siempre, a cada instante

@joseluismonroy