Ene 9, 2017 9:43 pm

La actual directiva de la AN, de manera muy sumaria, luego de su instalación, hizo lo que la otra, nunca realizo y DECLARO EL ABANDONO DEL CARGO del Presidente Maduro. La propuesta es la tesis fundamental de Julio Borges. Curiosamente el año pasado, fue el planteamiento de otro justiciero como Capriles. Hoy tenemos un Presidente cuestionado por la legitimidad que tiene la AN con 14 millones de votos.

¿Qué hará el Gobierno?

Todas las instituciones del estado, están al servicio de una misma causa. ¿Se quedara tranquilo el gobierno? Definitivamente no. El Dr Gervis Medina, abogado de reconocida trayectoria y no precisamente en la oposición, me acerca su teoría “sobre el Neoconstitucionalismo venezolano y una nueva Sastrería jurídica”. Con la introducción de un recurso ante el TSJ, para solicitar la nulidad de la actual directiva de la AN, elegida iniciando el año 2017, alegando que el Poder Legislativo se mantiene en desacato a la Constitución, plantea las siguientes interrogantes ¿por qué el Gobierno anuncia estas medidas para disolver un cuerpo colegiado? Y ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas? Se trata de la segunda demanda que el Gobierno interpone en contra de la Asamblea. La primera demanda presentada se basó, igualmente, en la existencia de un “Golpe de Estado” supuestamente perpetrado desde la Asamblea, todo lo cual llevó a la Sala Constitucional a dictar varias prohibiciones en su contra. El objetivo es desconocerlos, como lo hizo en 1999 con el recordado “Congresillo”, previo a la disolución de un parlamento electo. No hay acuerdo que tumbe este propósito. Concluye mi colega y amigo Gervis Medina que el TSJ viene aplicando la doctrina del Neoconstitucionalismo, cuyos rasgos más sobresalientes son: 1) más principios que reglas; 2) más ponderación que subsunción; 3) omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos meramente relevantes, en lugar de espacio dejados a la opción legislativa o reglamentaria; 4) omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador o reglamentaria. El TSJ prepara el traje a la medida de lo que pide el Ejecutivo. Si a esto le sumamos el decreto vigente y extendido de Crisis de Emergencia Económica, podrá no solamente disolver la actual Junta Directiva sino nombrar una nueva y designar nuevos diputados, anulando la decisión del pueblo soberano como es elegir a sus asambleístas y voy más allá, le saldrá más económico disolver la Asamblea Nacional de un plumazo, alegando ahora una crisis biológica, crisis criminógena entre otros argumentos que se traen para este 2017 por boca del nuevo Vicepresidente.

Algunos analistas insisten que el Gobierno llamara a elecciones para este cuerpo y asoman como fecha la primera quincena de Julio de este año. No me luce creíble porque este gobierno tiene perdida cualesquier elección, a menos que sea una jugada donde estén involucrados bandos de ambos lados.

REGION CAPITAL

TAREA DE LA MUD

Parece pequeña meta pero es muy importante: LOGRAR QUE SE HAGAN ELECCIONES DE GOBERNADORES, LEGISLADORES REGIONALES, ALCALDES Y CONCEJALES. Los dos primeros, gozan de una prorroga ilegal y nadie de la MUD dice nada. Cosa que si hace el gobierno con la AN y su presunto “desacato”.

JULIO COMO ROMULO Algunos analistas del Chavismo encuentran una peligrosa sinonimia entre Julio Borges y Rómulo Bethancourt. Para el Historiador Juan Romero ambos coinciden en el discurso provocador, previó a “golpes de estado”. Aunque se moleste mi amigo RAMOS ALLUP, creo que en la práctica se alejó mucho de la historia del fundador de AD y se ha transformado en el PEPE RODRIGUEZ ITURBE de este período. Borges en su discurso de elección contradijo mucho de lo que vimos con Ramos Allup y aunque parezca fuera de contexto señalo que la AN “recobraría su autonomía”. ¿Es que no la tuvo o no la peleo Ramos Allup?

ARAGUA

IMPERIO QUE GUSTA El alcalde del municipio Girardot en el estado Aragua, Pedro Bastidas, fue fotografiado llegando al aeropuerto de Miami en compañía de su familia. Este ha sido un Alcalde muy gris que poco le importa esto.

ACLARATORIA: La recién nombrada Gobernadora NO ES LA PRIMERA. No insistan en cambiar la historia. La primera fue ESTELA ROQUE DE AZUAJE y fue por elección popular. TRES MUJERES han gobernado mi estado: ALICIA BLANK DE MONTENEGRO (1era mujer gobernadora en 1968, designada por el Gobernador Pérez Segnine, muy recordado por su don de gente. La segunda ya señalada y la actual Caryl Bertho.

FALCON

El 12 de diciembre del 2016, el diputado Luis Stefanelli visito, compartió, brindó y juro amor político eterno a Manuel Rosales. Muchos se sorprendieron con la afectuosidad del personaje. Luego, en el tránsito de esa fecha al 24 diciembre, sostuvo un encuentro con un empresario caraqueño y posteriormente anunció su retiro del UNT. El 15 de diciembre 2016, estuvo en el programa de Vladimir a la 1 y no menciono ninguna diferencia con UNT o con sus autoridades. Es más, el 17 de diciembre siguiente se reunió con la estructura y tampoco adelantó nada. La procesión estaba por dentro supongo, porque el 22 diciembre anuncia su retiro de UNT y pase inmediato a VP, donde ya le dicen “Nuestro Diputado”. O sea, no guardo ni luto. Antes estuvo en COPEI, luego UNT, ahora VP. ¿Es serio actuar de esa manera para quien reclama a otros “altura” y “valores familiares”? Nuestros políticos no entienden lo que es “imagen pública”. Haga usted el juicio.

LARA

BESTIAL Campaña contra el Gobernador Henry Falcón desde las redes de un partido, le hacen daño a la unidad. No hay tolerancia y eso si acerca a esos sectores al chavismo.

NUEVA ESPARTA

GOLPE DE ESTADO Al pacto suscrito en la MUD para la alternancia en el Concejo Municipal de Pampatar. Pedro Bravo (Primero Justicia), Giuseppe Di Fabio (Voluntad Popular) y Freddy Rojas (Un Nuevo Tiempo) juraron como presidente, primer y segundo vicepresidente, respectivamente. La directiva y coordinadores del cuerpo edilicio fueron ratificados, dejando “vestido y alborotado” a Alfredo “Tato” Fernández, a quien le correspondía según el arreglo hecho hace dos años. Esperemos que los partidos donde militan estos señores tomen acciones ejemplares, como sería su expulsión inmediata. Caso contrario, guarden su lengua cuando cuestionen la moral de otros.

MERIDA

OCURRIO Lo mismo que en Pampatar, solo que esta vez una concejala de Voluntad Popular, al parecer por arreglos con el gobierno voto por la propuesta del PSUV. El Concejal Merideño Charly Aponte de UNT responsabilizó a la dirección regional tanto de la MUD como de VP por esta situación. Varios de estos casos suceden a nivel nacional. Definitivamente este no es el partido que fundo LEOPOLDO LOPEZ.

PORTUGUESA

GRAVE DENUNCIA DE ANESTESIOLOGOS EXPRESS

Son médicos comunitarios que en un lapso de 9 meses a 1 año fueron graduados rápidamente de especialistas en anestesiología.

SUCRE

¿Quién ES EL ALCALDE FANTASMA? O Turista. No le pagó a los contratados pero si a sus familiares.

ZULIA

ESPERANDO A ROSALES sigue la polémica sobre su llegada. Un TOCORO (Todos contra Rosales) se ésta gestando de manera natural. A partir de ahora es un ENEMIGO UBICADO, visible. En la Guerra política esto es importante. Se pueden definir estrategias. Cuando operaba en Panamá era un doble esfuerzo. Todas las conspiraciones son soterradas, esta vez no será la excepción. Podrá enderezar los “entuertos”, lo mal hecho, pero no los problemas nuevos. ¿Tiene la capacidad de enfrentar el futuro? Un hombre como Rosales, tiene un molde ya hecho. No crea nada nuevo y esa pudiera ser la gran ventaja de la avanzada en su contra, si logran visualizar sus “debilidades”. PROHIBIDO OLVIDAR: Rosales le dijo a Chávez, lo que ningún líder en Venezuela le ha dicho, con “puntas, comas, pelos y señales”, ni Capriles, ni Leopoldo, ni la valiente María Corina, que es la que más se acerca: Lo llamó ladrón, le dijo que tenía cuentas en el exterior y que vivía como un Rey. Chávez asombrado lo sentenció de una vez y Rosales salió del país. Si algún líder zuliano se atreve a semejante acto, similar al de Rosales, indudablemente que entrará en el reino de los cielos del pueblo. A Rosales fue el único exiliado que prohibieron a cualquier medio reproducirlo o entrevistarlo. Ver este vídeo https://youtu.be/yBqPVn2 JZCo

TODA UNA CONSTELACION de Dirigentes reinicia su recorrido por el estado, encabezados por el “Toto” Márquez, Alcalde de Machiques. Tiene buenas relaciones con los grandes medios: PANORAMA, VERSION FINAL, los dos grandes impresos de la región y además tiene entrada en La Verdad, QuePasa, El Regional, igual en TV y radio. La estrategia es simple, de la periferia hacia dentro. En todos los municipios del estado hay “abrojos”: Adecos o copeyanos. Un grupo de viejos regionales, guerreros de la cuarta están dormidos y mucho aún guardan la espada contra quien los enterró regionalmente. Hay que organizarlos. Darles un propósito. Nada motiva más que esto. El Nuevo Tiempo solo ha reinado en Maracaibo y actualmente tiene fuerte competencia con PJ, más el esfuerzo que está haciendo Carlos Alaimo, aún no cuantificable. Fuera de Maracaibo han mandado AD y COPEI.

CARLOS ALAIMO Le sigue poniendo pasión. A su paso, muchos hablan mal, muchos hablan bien. Buen síntoma de un liderazgo distinto que viene surgiendo. Sabe que la única manera de derrotar a otros “santos” es hacer más milagros. Mientras otros con mucho poder, se debaten en discursos y justificaciones, el entrego juguetes a los niños y no de los decomisados a “Kreisel”. Más de 4 mil niños asistieron. El “Trump Maracucho” no descansa y aún no ha comenzado, según sus propias palabras.

CLAMOR GENERAL En La Concepción (Jesús Enrique Lossada) hablo con algunos dirigentes de UNT y le exigen a Rosales que no se ciegue con “Rosiris”. Su defensor principal CIRO BELLOSO ya no está para hacerle el lobby.

NO SUBESTIMEN Al de la otra acera: Arias Cárdenas. Desde el día que llegó a la Residencia, un 4 de febrero de 1992 y encontró al Gobernador de entonces completamente “embriagado”, no ha cesado de “pensar y pensar”. En este momento está pensando aún más. Luego que perdió en el 2004 su intento de regresar a la Gobernación, no dejó de “pensar” para regresar. Antes del 2010, llamó a “Hugo”. Y volvió al gobierno, nada más que a la ONU. Luego la AN y terminó retomando la Gobernación en 2012.

QUE COSAS TIENE LA VIDA Tenía que llegar Rosales para que ese partido recobrara vida en la calle y volviera a sonar, por encima de zulianos por el cambio y otros inventos y demás yerbas.

VOLUNTAD POPULAR Empieza a mostrar la erosión de la ausencia de un liderazgo emergente: ¿Quien apuesta por un partido que regionalmente no tiene candidato de peso a la Gobernación y a la Alcaldía de Maracaibo? Los inversionistas huyen O HACIA PJ O HACIA UNT. De hecho empiezan despidos de la estructura técnico administrativa. A menos que Lester se entregue ¿Lo hará?

