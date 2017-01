Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 9, 2017 12:55 pm

Este lunes, el Coordinador Político Nacional de Alianza Bravo Pueblo, Carlos Blanco, se pronunció sobre los temas que agudizan la crisis que vive el venezolano, específicamente el reciente aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro, y sobre la Sesión Ordinaria que tendrá lugar esta tarde en la Asamblea Nacional en relación al abandono de cargo del primer mandatario.

Nota de Prensa

En ese sentido manifestó que “ya el pueblo venezolano sabe que esos aumentos no resuelven absolutamente nada, porque en la medida que se incrementa el salario mínimo, automáticamente suben los precios de los artículos en todo el país. Está claro que Maduro está aumentando el salario mínimo para perjudicar al venezolano”.

Asimismo el dirigente de la tolda vinotinto argumentó que “anteriormente el pueblo decía que estos aumentos eran pan para hoy y hambre para mañana, pero resulta que el último aumento no es otra cosa que hambre para hoy y hambre para mañana, ese incremento está deteriorado, incluso un salario aumentado por decreto de la manera en que lo hace Maduro solo sucede en economías enfermas”.

A juicio de Carlos Blanco, para que se pueda resolver la crisis económica que tenemos en Venezuela, “se debe atacar principalmente la inflación, dentro de un conjunto de medidas que equilibren el esquema macroeconómico, porque estamos en una economía plagada de desequilibrios producto de las malas políticas de Maduro”, sentenció.

Entorno a la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo hoy en la Asamblea Nacional en relación al abandono de cargo del Presidente de la República, refirió que “Maduro ejerce sus funciones de manera negligente, porque no resuelve los problemas, más bien los incrementa, por eso desde ABP damos todo el respaldo a la Asamblea Nacional para que esta tarde se culmine con éxito esa declaratoria de abandono de cargo de Maduro, que sin lugar a duda será lo que al final propiciará un cambio en Venezuela”.

De igual manera destacó que “la Asamblea Nacional va a establecer los mecanismos necesarios para que los venezolanos por la vía del voto podamos establecer un cambio político que de verdad nos lleve a la solución de la grave crisis que tenemos a nivel de salud, alimentación, inseguridad, porque estamos es sobreviviendo”.

A su vez se refirió al diálogo que no concluyó en feliz término, pues a juicio del dirigente de ABP, “no están dadas las condiciones para que se lleve a cabo el diálogo con un gobierno mentiroso, que no ha cumplido con acuerdos anteriores, no nos podemos sentar a dialogar con una gobierno que no cumple con los temas planteados en la mesa”, expresó.

Para culminar, el Coordinador Político Nacional de Alianza Bravo Pueblo, fijó posición sobre la situación actual del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, “Desde ABP solicitamos la libertad de nuestro máximo líder Antonio Ledezma, quien hoy cumple 690 días de injusto encarcelamiento, los caraqueños extrañamos la figura de Ledezma caminando por las calles de la capital y trabajando por el pueblo”, concluyó.