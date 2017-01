Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 9, 2017 5:11 pm

“Nosotros sabemos que si hoy declaramos el abandono de cargo, las cuatro comadres del CNE no van a convocar a elecciones (…) Pero nosotros no vamos a detener porque no podemos incurrir en el mismo abandono de cargo de Nicolás Maduro y de otros funcionarios”, remarcó el diputado ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; intervención que borró las irónicas sonrisas de la bancada de la minoría chavista del país.