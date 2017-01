Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 9, 2017 1:12 pm

El monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo este lunes que “no estoy seguro de que El Vaticano pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo”. Así lo reseña unionradio.net

Sin embargo, aseguró que no tiene la información exacta sobre la decisión. “La carta del Canciller Pietro Parolín preguntaba por los resultados y como no hay resultados me imagino que la Santa Sede no va a participar”, expresó Padrón.

Las declaraciones de Monseñor Padrón se producen luego de que el Papa pidió que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición apuesten por el diálogo y busquen la paz en Venezuela.

“Este planteamiento busca fomentar la confianza mutua, mantener caminos de diálogo y hacer hincapié en la necesidad de gestos valientes, destacó el Sumo Pontífice en un encuentro en el Vaticano con miembros del cuerpo diplomático.

Este 13 de enero está pautada una nueva reunión de los integrantes de la mesa de diálogo a la que la oposición informó que no asistiría.