Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado independiente por Carabobo Carlos Lozano, realizó un llamado de alarma por la terrible e insólita situación de los cuerpos policiales del país, por lo que solicitó un debate con el ministro del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el que buscará soluciones ante esta situación.

Nota de prensa

“No podemos limitarnos a criticar su actuación pobre frente a una delincuencia que cada día es más audaz e implacable, además es irracional exigir más a los policías, tenemos que ocuparnos de sacarlos de la vergonzosa situación de abandono en la cual están”, precisó el parlamentario.

Lozano, quien ha estado investigando este grave problema, no sólo en Carabobo, explicó que los sueldos y condiciones económicas de los funcionarios policiales nacionales, estadales y municipales, es de pobreza y descuido absoluto, un policía no tiene cómo mantener en mínima dignidad a su familia, no recibe apoyo oficial para el mantenimiento de sus instalaciones y vehículos, debe cumplir guardias extensas y nadie se ocupa de su comida, sólo se les ordenan que salgan a jugarse la vida

En este sentido, denunció, como ejemplo dramático, el alarmante descuido de casi 2 meses caído el Sistema Integral de Información Policial (SIIPOL), creado para proveer información instantánea en línea sobre las personas solicitadas o sospechosas de delitos. Pero el servicio tiene meses caído, si un policía quiere información tiene que ir a las sedes a revisar papeles y archivos.

“Hago un llamado al ministro Nestor Luis Reverol, para reunirnos y debatir esta situación, que afecta la seguridad de todos los venezolanos, quienes no están debidamente protegidos, gracias al abandono que presentan los diferentes cuerpos policiales en el país”, finalizó.

Loading...

Ene 9, 2017 4:21 pm