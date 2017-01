Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 9, 2017 9:15 am

Este lunes 9 de enero la Asamblea nacional de Venezuela, declarará el abandono de cargo por parte del presidente de la República Nicolás Maduro, aseguró el Diputado por el Circuito 11 a la Asamblea nacional, Juan Carlos Velazco.

Nota de Prensa

Señaló Velazco que el abandono del cargo por parte del presidente de la república no se refiere exclusivamente a que el titular de la presidencia deje el cargo botado, como diríamos en criollo. Se abandona el cargo cuando no se cumple a cabalidad con el mandato otorgado por el pueblo que eligió al Presidente al no cumplir con sus deberes, apartándose de las normas constitucionales y evidentemente Maduro no ha cumplido.

El parlamentario alega, que el Presidente Nicolás Maduro no ha cumplido con sus obligaciones y funciones constitucionales; ni si quiera cumplió con su principal juramento el día de su juramentación como lo fue CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION lo que ha originado perjuicio, daño y dolor al pueblo venezolano, al no poder darle seguridad alimentaria, en materia de salud y en el resguardo de sus vidas y sus bienes; es decir no logro darle bienestar y calidad de vida a los venezolanos.

Venezuela, hoy día, es el país con los mayores niveles inflación, de pobreza y de hambre en el continente, niños que mueren por hambre a diario superado solamente por Haití, También presenta elevados niveles de problemas de salud con la presencia de enfermedades que habían sido puestas bajo control y hoy día se han reactivado, como son los casos de malaria y difteria que ha reapareció después de cuarenta años de controlada, escases de medicamentos, etc.

Dijo el Diputado Velazco, quien es también Secretario General de AD en el Zulia, que claramente el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) especifica que: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanentemente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”.

Este artículo, apuntó el parlamentario, también expresa que: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.

Maduro ha convertido los derechos que son de todos en derechos de pocos, le hicieron una estafa al pueblo, una estafa revolucionaria, prometiendo una Venezuela de todos y somos un país de pocos es decir los pocos que pueden comer, los pocos que pueden comprar medicinas, los pocos de prosperidad petrolera, somos un pueblo que vive sin justicia e igualdad por culpa de Nicolás de maduro.

La competencia de declarar abandono de cargo del Presidente de la república es exclusiva de la Asamblea nacional, pero ya sabemos las tramoyas que se adelantan desde el Tribunal Supremo de Justicia para violar la Constitución y usurpar funciones propias del Poder legislativo que es la verdadera representación del pueblo venezolano, y más aún el actual que fue votado mayoritariamente por el pueblo, puntualizó Velazco.