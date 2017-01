Publicado en: Actualidad, Economía

Ene 9, 2017 5:16 pm

Este nuevo aumento salarial decretado por Nicolás Maduro, como regalo del Día de Los Reyes, lo que hace es aumentar la inflación, provocar más escasez, una ola de despidos y va a encarecer más los productos de la dieta diaria denunció Jorge Carvajal Morales.

Nota de prensa

El dirigente político de oposición, agregó que todos los estudiosos de la economía, no esperaban mucha mejoría en el desempeño económico del país, pero esta decisión del incremento salarial no hace sino complicar aun más las cosas.

La ola de despidos que se avizora, no es porque los empresarios no tienen corazón, es porque los números no dan y muchos pequeños empresarios se verán obligados a cerrar sus puertas para que sus familias puedan comer.

Quien fuera gobernador dos veces del estado Bolívar y aspira serlo por tercera vez en las elecciones a celebrarse en junio de este año, señala que la salida del presidente Maduro no es un capricho político de los ciudadanos, es que pareciera que la política económica que aplica el Jefe del Estado persigue matar a la gente de inanición, en el mejor de los casos o matarla, porque no hay medicamentos para atender la más mínima enfermedad, ni una gripe, dijo Carvajal.

Sostiene que el chavismo ha suprimido todos los canales institucionales para resolver la crisis política que vive el país.

“Hace un año lo dije, que Maduro aplicaba la misma estrategia de Fujimori en Perú desconociendo a la Asamblea Nacional”.

Durante un año, el gobierno utilizó al CNE, TSJ, las FAN, Defensoría del Pueblo, y a todos los organismos públicos institucionales para socavar el poder de una institución que no cayó del cielo. Fue el resultado de una elección donde mayoritariamente la gente le quitó el respaldo al gobierno y se lo dio a la oposición”, recuerda.

Ahora, van a concretar sus acciones: Seguramente la semana próxima cuando se instale el TSJ, los magistrados, van a sacar una sentencia como mago saca un conejo de su chistera, anulando definitivamente a la Asamblea Nacional, alegando para ello la figura del desacato, expresa Carvajal.

Claro, todo el que no haga la voluntad de esta gente está en desacato, el detalle es que el 85 por ciento del país y creciendo, está en desacato por lo tanto el problema no puede ser la gente, tiene que ser el gobierno y sus políticas públicas, advierte.

Le preocupa mucho que como es tradicional, en el primer trimestre del año la actividad económica está lenta mientras el Estado ceba la economía “y si a eso le sumamos el aumento salarial de Reyes, lo que se vislumbra es una ola de despidos, no porque el empresario sea apátrida y sin corazón, sino porque los números no dan. Nadie produce para perder y eso lo hemos descubierto los venezolanos pagando un alto precio, con vidas de familiares que se han muerto por falta de medicamento, de un equipo o por desnutrición”, concluye.