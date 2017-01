Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Natalia Streignard decidió alejarse de la actuación hace siete años para formar su propia familia. Y lo ha logrado. A sus 45 primaveras, la actriz de origen venezolano es mamá de dos niños: Jacques, de 5, y Gia, de 2. Pero la cosa no queda ahí. Streignard le ha dado la bienvenida a su tercer hijo.

Happy bday a mi princecita!!!!!! La mas linda!!!!! Mi cosita divina…. I love you???????????????????????????????????????????????????? Una foto publicada por Natalia Streignard (@natystreignard) el 17 de Jun de 2016 a la(s) 6:40 PDT

Streignard ha llevado un embarazo normal y tranquilo. pero reconoce que a su edad no es fácil quedar en estado, le gustaría que su situación sirviera de inspiración a las mujeres para que no bajen la guardia y sigan luchando por sus sueños.

“Mucha gente me ha preguntado cómo hice porque hay muchas mujeres que después de los 38 años no pueden tener hijos. Entonces como que quiero que también quede en la gente que no hay que bajar la guardia nunca. Dios premia el esfuerzo y yo soy testigo fiel de todo eso”, señala la inolvidable protagonista de la telenovela Mi gorda bella a la Revista People

Y aqui voy para el tercero, el milagro se hizo en mi nuevamente! Me siento la mas afortunada de las mujeres… Ya ven? DIOS premia el esfuerzo… Ya van 17 semanas y Me siento regia y full energia!! ….. Para aquellas que piensan que ya estan tarde, no no no señor, nunca es tarde cuando hay tanto amor en [email protected] !!!!!! Una foto publicada por Natalia Streignard (@natystreignard) el 31 de Jul de 2016 a la(s) 7:47 PDT

“Sin sonar prepotente yo creo que me merezco a mis hijos porque de verdad que los he luchado. Adoro a mi familia, amo a mis hijos y este embarazo me ha caído buenísimo”, asegura.

La actriz, que dio a conocer la noticia hace apenas varias horas, y no se hicieron esperar las respuesta cientos de respuestas positivas que tuvieron sus seguidores.