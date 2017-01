Publicado en: Nacionales

Ene 9, 2017 7:02 am

El dirigente político trujillano aseveró que la economía venezolana no puede seguir siendo vista como una “bodega” y que el aumento salarial no resuelve la crisis del país.

Marco Briceño, dirigente de Primero Justicia en el estado Trujillo y director del Centro de Estudios Humanista Cristiano en dicha entidad andina, explicó que, medidas como el aumento salarial son “aisladas y no solucionan en nada la grave crisis venezolana”.

Asimismo, el politólogo aseguró que el Presidente Maduro continúa manejando la economía nacional como una “bodega”, “Maduro está manejando al país como una bodega que está llevando vertiginosamente a la quiebra. Es un Presidente ajeno a la realidad del país, un Presidente que abandonó su cargo y que hace gala a diario de su impericia y absoluto desconocimiento de cómo se maneja un país”, señaló.

Briceño hizo énfasis en que el Gobierno Nacional no entiende que, medidas aisladas como el aumento salarial, ” incrementan el desempleo, con ello la desesperación y la dependencia estatal por defecto, o mejor dicho, por necesidad. Es absolutamente irresponsable el tratamiento que le da el Gobierno Nacional a las políticas salariales que afectan directamente al trabajador y a los patronos; tanto así, que ni siquiera el mismo Estado ha logrado cancelar todas las deudas salariales que tienen con miles de trabajadores en todo el país y a todos los niveles. Este gobierno odia al pueblo de tal manera, que los empleados públicos ven los aumentos dos o tres meses después de ser anunciados cuando ya están absolutamente devaluados”, sentenció.

El dirigente de la tolda aurinegra apuntó que la única lab or del Gobierno Nacional ha sido la de mentir e improvisar en todos los ámbitos, “El Gobierno no planifica, solo miente descaradamente y no asume su responsabilidad. Tal como pasó con el billete de 100 Bolívares, ocurrencia que provocó incluso muertos por la crisis, la omisión, el silencio y la inobservancia. No se anuncia ningún apoyo a los pequeños y medianos empresarios que, cada vez ven más de cerca el funesto día de cerrar sus empresas porque se hace inviable, debido a la falta de materias primas, de libertades para comprar y vender sus mercancías, y, ahora, tiene que sobrevivir a los sorpresivos e irresponsables anuncios del Presidente de la República”, dijo.

Finalmente, Briceño añadió que la organización es la única vía para sacar a Venezuela de la crisis en que vive actualmente, “No existe otro camino que la organización popular para sacar al país de la crisis. Es desde las comunidades que lograremos construir un movimiento social que nos permita levantar al país, a nuestro estado Trujillo; que nos permita rescatar los valores de la Trujillanidad, para así, unidos, luchar contra la corrupción y lograr promover un modelo económico alternativo basado en el respeto a la dignidad humanidad, con libertades económicas que permitan construir un país de progreso y justicia social”, concluyó.



Nota de prensa