Publicado en: Opinión

Ene 9, 2017 7:56 am

Con esta frase contundente: “Vivimos un momento injusto y vergonzoso: Venezuela, el país más rico del planeta, el país con la mayor cantidad de petróleo, de gas, de oro, de recursos humanos, tiene a su pueblo buscando comida en las basuras de las calles venezolanas.”, caracterizó el Dr. Julio Borges la actual situación del país, en su discurso de investidura como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, al colocar el énfasis en la tragedia de los ciudadanos acosados por la pobreza y la escasez de alimentos y medicinas, pone el acento central en este verdadero holocausto social que vive la República con la conculcación de todos los derechos económicos y sociales. Y manifiesta con claridad su intención de enfocar su gestión en ponerle fin a tan ominoso situación con la firme lucha por la restitución de los derechos políticos de los venezolanos: el derecho a votar y a decidir para lograr un cambio de este régimen que es el deseo y la voluntad del 93% de los venezolanos.

Este discurso pronunciado con ponderación, con un estilo impecable y respetuoso para todos los miembros de la Asamblea Nacional, eleva la imagen de la Institución, posiciona claramente una nueva forma de liderazgo y manifiesta con claridad la intención de volver a colocar a la Asamblea nacional como el epicentro de la lucha opositora y no en la “mesa de diálogo” que se convirtió en un punto de separación entre la masa opositora y el liderazgo democrático. Anunciar sin demagogia que la AN puede sesionar en los lugares donde el sufrimiento de los venezolanos se siente con más crueldad es transmitir la imagen de que el cuerpo legislativo opositor no es ajeno a la pena y el dolor que invade a la familia venezolana. Si se realiza es la mejor manera de cerrar la brecha entre la agenda política y las aspiraciones sociales, es la mejor manera de volver a conectar el liderazgo de manera positiva con la vida cotidiana de los venezolanos. Que la gente vote no por el menos malo o porque va a castigar a quien gobierna, qué duda cabe de que lo ha hecho muy mal, sino que vota por quien en verdad representa en positivo los mejores intereses de la Nación.

El mensaje a las Fuerzas Armadas respetuoso, sin estridencia puede ser el inicio de un proceso de construcción de puentes entre la institucionalidad democrática y el sector castrense. El Dr. Borges, al ratificar de manera clara la ruptura del hilo constitucional de acuerdo a la resolución de la Asamblea nacional el 23 de octubre y también la responsabilidad de tal abominación a Nicolás Maduro de acuerdo a resolución del 13 de diciembre del 2016, con lo que deja claro en cabeza de quien civiles y militares recae la responsabilidad de la destrucción de la Nación, El Dr. Borges deja claro que la responsabilidad no es de la FF.AA. como institución sino que recae en quien han mostrado una conducta violatoria de su juramento constitucional y de las leyes de la República. Este mensaje abre un camino para el entendimiento y la colaboración del sector militar en la restitución de la constitución y la democracia en nuestro país.

El discurso abre varias alternativas que son convergentes en el objetivo de lograr la meta deseada por todos los venezolanos; en primer lugar la restitución del derecho a votar y a decidir un cambio del actual régimen dictatorial. Con lo que se plantea la lucha por las elecciones de gobernadores y las elecciones regionales, así como por una elecciones generales que puedan dar una respuesta constitucional y democrática a la elevación de la temperatura social que sin lugar a dudas se manifestará en este 2017, en forma de protestas social en contra de la hiperinflación y la pobreza, la indigencia de los salarios, en fin por el derecho a comer y a vivir con salud.

En la propia conformación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se evidencia también la comprensión de mantener la voluntad unitaria en las fuerzas opositoras, es un equipo en donde se mantienen los partidos más importantes con la incorporación de la CAUSA R, con lo que se produce una ampliación del espectro que señala que abra una ampliación de la unidad en la MUD que es el dispositivo político de la oposición. Sin la UNIDAD será hartó difícil lograr los objetivos planteados de dar de baja este régimen perverso del “socialismo en el siglo xxi”.

Esta importante alocución del nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, es apenas un buen comienzo pero no disuelve los profundos desencuentros entre los ciudadanos y los partidos (la MUD) que se produjeron en la última parte del año 2016, para eso todavía falta ver como se desempeña el liderazgo opositor, si pueden en verdad restituir la confianza del ciudadano en que lucharan con hidalguía y sin descanso por la restablecer la Constitución.

Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog