Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 9, 2017 1:30 pm

Caracas amaneció este lunes activada por los cuatros costados, con protestas laborales y manifestaciones ciudadanas realizadas tanto en el este como en el oeste de la capital venezolana.

Nota de Prensa

“Es el momento de los ciudadanos. Es el momento de empezar a salir a la calle en forma pacífica”, dijo la señora Kiomara Scovino, presidenta de la Asociación de Vecinos de Prados del Este, en declaraciones al programa radial La Fuerza es la Unión, que conduce el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba.

Scovino habló en nombre de los vecinos del este de Caracas que se apostaron la mañana de este lunes a la altura del Distribuidor Santa Fe para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a los representantes de los otros poderes públicos, especialmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respeto a la Asamblea Nacional y al pueblo que la eligió.

“Se trata de una actividad de los vecinos, de comunidades demócratas cansadas de este doble discurso del régimen que nos tiene en la ruina total”, señaló, al tiempo que informó que la actividad se repetiría a las 4:15 de la tarde de este lunes en el Boulevard de El Cafetal, en el cruce con la avenida principal de Caurimare.

“No entendemos por dónde viene el gobierno. Son golpistas que nos acusan de golpistas, son desacatadores oficiales de la Constitución y acusan a nuestra AN de desacato, cuando son los militares los que desacatan el 328 constitucional, cuando es el CNE el que desacata su deber de hacer elecciones, cuando es la Defensoría del Pueblo la que desacata su deber de defender a los ciudadanos (…) Esta cadena de desacatos del régimen tiene sumido al país en la desgracia”, indicó.

“Es el momento de los ciudadanos, de empezar a salir a la calle en forma pacífica para decirle a estos señores que acaten el mandato del pueblo, que acaten la voz de los ciudadanos, porque ese es su deber, ellos están allí es para servir, son servidores públicos (…) Hacemos un llamado a todos los vecinos del país a que nos pronunciemos y a que manifestemos nuestro repudio al TSJ, que desde su posición de acatar el mandato de Maduro y de toda esta pandilla, nos tiene arruinados y pasando hambre”, insistió.

“La Asamblea Nacional está para acatar el mandato del pueblo que lo eligió. Nosotros le exigimos al TSJ y al gobierno, que respeten y que acaten el mandato del pueblo. La Constitución establece que el poder reside en el pueblo, y nosotros votamos pero ellos no acatan nuestra voluntad. Entonces hay que aclarar los términos, porque aquí el gran desacatador es Maduro y toda su pandilla”, apuntó.

Scovino dejó muy claro que se trata de una actividad cívica y pacífica pues “son ellos (los del gobierno) los que hablan de guerra, no nosotros”.

Por el derecho a la salud

Mientras esto ocurría en la autopista de Prados del Este, en la avenida San Martín los trabajadores de la salud protestaban frente a las puertas de la Secretaria Regional del ministerio del área.

También en declaraciones al programa La Fuerza es la Unión, Pablo Zambrano, presidente de Fetrasalud, informó que en el día de hoy se estarían realizando en distintos centros de salud asambleas de trabajadores en protesta al incumplimiento del pago de la “tiquera navideña”; la negativa a la discusión del contrato colectivo, que ya lleva dos años vencidos; la mejoría en los beneficios a los jubilados del sector y la defensa del derecho a la salud de los venezolanos.

“No se cumple con la Constitución en los centros de salud. No se garantiza ese derecho a los venezolanos que acuden a buscar alivio por cualquier tipo de enfermedad”, acotó Zambrano, quien explicó que se trata de un ciclo de asambleas con miras a “una gran movilización en Caracas por la defensa del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho del paciente de ser atendido con dignidad y los derechos de nosotros que vienen siendo conculcados”, señaló.

Asimismo refirió que el aumento salarial decretado ayer por el gobierno no es tal. “Para nosotros es una simple compensación porque estos aumentos no han contribuido a que los trabajadores recuperen su capacidad de compra. No son aumentos reales porque ya la inflación se los comió, y lo que trae son nuevos aumentos en los productos”, precisó.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, se dirigió a la nueva ministra de Salud, Antonieta Caporales, a quien le aclaró que los trabajadores de la salud no son “guarimberos”.

“Queremos ser soldados de la vida, pero lamentablemente el 2017 se torna crítico y es por ello que nos vamos a levantar como un solo hombre y una sola mujer para exigirle al gobierno que asuma su responsabilidad en cuanto a sueldos y salarios, en darle una jubilación digna a aquellos guerreros que han dado su vida por la salud, pero también vamos a asumir la defensa del derecho a la salud de nuestros pacientes”, señaló.

En tal sentido aseguró que “están en cero” los inventarios del Cefar, organismo encargado de suministrar los medicamentos a los hospitales públicos.



“Oídos sordos” con los policías jubilados

En el centro de la ciudad, más de un centenar de miembros de la Asociación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados de Venezuela (Asonpojuven), encabezados por su presidente, sargento primero de la Policía Metropolitana, José Luis Urdaneta, exigía ser atendido por el ministro de Interior y Justicia.

“Estamos protestando por las condiciones precarias en las que se encuentran todos los policías en Venezuela. Esperamos que el ciudadano ministro nos atienda, y si no nos atiende continuaremos en las calles”, advirtió Urdaneta.

“Exigimos una mejor calidad de vida y que cesen las condiciones de vida infrahumanas que tenemos los policías, bono de alimentación acorde con el costo de la canasta básica, bonos de medicinas y ante todo una ley de seguridad social digna”, preciso el dirigente, agregando que Asonpojuven cuenta con más de 80 mil afiliados a nivel nacional de todos los cuerpos policiales del país (municipales, estatales y nacionales), incluyendo Sebin, PNB, Cicpc, y Tránsito, muchos de los cuales sufren algún tipo de discapacidad.

“Ya agotamos la vía escrita y el diálogo. No hay una voluntad política tanto del presidente (de la República) como del ciudadano ministro de solventar los problemas de los policías en situación de retiro”, aseguró.