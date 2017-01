Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 9, 2017 9:20 am

“Nuestras expectativas están centradas en la constitución. Porque con la carta magna en mano se puede declarar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, y comenzarían una serie de acontecimientos previstos por los legisladores, como la realización de elecciones en 30 días. La Asamblea debe estar firme, y la calle activa en este momento crucial para la democracia venezolana. No puede haber duda. Es ahora, o no vamos a salir de la mejor manera, de esta crisis aguda que atravesamos”. Es la posición de Roberto Smith, en la espera de los resultados de la sesión de la AN convocada para hoy a las 2:30 pm donde será revisada la responsabilidad del Presidente en las condiciones actuales del país.

El dirigente de Voluntad Popular precisa que “los diputados deben cristalizar la lectura del mandato ciudadano, que no es otro; que ejercer la presión institucional y política que permita una salida electoral y pacífica en Venezuela.” Roberto Smith explicó, que el diputado y primer vicepresidente de la AN Freddy Guevara “lleva la posición del partido luego de analizar la situación, y entender el mandato de la sociedad. Voluntad Popular maneja una sola agenda; la salida de Maduro.”

Nota de prensa