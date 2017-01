Publicado en: Actualidad, Nacionales

Vente Venezuela se pronunció este lunes sobre el Acuerdo de declaración de abandono del cargo de Nicolás Maduro aprobado en la Asamblea Nacional (AN). A través de un comunicado, el partido de la libertad señaló que finalmente se consumó la destitución de Maduro y que ahora corresponde a todos los ciudadanos hacer valer esta decisión.

Nota de prensa

Juan Pablo García, diputado y jefe de la Fracción parlamentaria de Vente Venezuela, solicitó la votación nominal durante la sesión. Sostuvo que debía quedar constancia de la responsabilidad de cada diputado en un momento que calificó como “histórico”.

“Los diputados deben votar en honor a su consciencia y este lunes, cada diputado votó por el abandono del cargo de Maduro. Hoy, internacionalmente, Maduro no es presidente de la República porque fue destituido por el único poder legítimo que existe en Venezuela: la Asamblea Nacional”, declaró el parlamentario.

García explicó que el abandono del cargo se decretó por acción y por omisión. Y agregó: “Han hecho cosas que nos sometieron a esta crisis, pero también han dejado de hacer cosas. Este es un Estado fallido y forajido, pero cumplimos con nuestro deber”.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

La Asamblea Nacional acaba de votar que Nicolás Maduro ha abandonado el cargo. Ha cumplido así con el mandato ciudadano que le fuera dado el 6 de diciembre de 2015. También ha restaurado la coherencia con su declaración del 23 de octubre de 2016, en la que caracterizaba como dictadura al actual régimen. Y, dado que lo anterior ha ocurrido antes del 10 de enero de 2017, las nuevas elecciones deben realizarse dentro de 30 días, evitando así que el vicepresidente actual, Tareck El Aissami, suceda a Maduro: sale así tanto el dictador como el régimen.

Llegar a este día no ha estado libre de resistencias en el seno de las fuerzas que, en principio, adversan al régimen. Prueba de ello es el voto de Avanzada Progresista, que denunciamos. Pero ocurre algo peor: para algunos sectores minoritarios, esta destitución no se hará efectiva, es simbólica. En VENTE no lo vemos así en forma alguna. Lo ocurrido hoy no puede ser un testimonio con fuerza o moral o, peor aún, una simulación de lucha. Es un camino cierto de retorno a la libertad.

La Asamblea Nacional tiene que pasar ahora, en forma inmediata, a la ofensiva. Debe designar, de una vez por todas, tanto a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de convocar a elecciones, como a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Constitucional, desquiciando toda legalidad, ha bloqueado y bloquea todo intento de reinstitucionalización y redemocratización. Debe también hablar con voz clara, unida y fuerte a la comunidad democrática internacional para solicitar su concurso en el afianzamiento de un camino de retorno a un régimen de libertades. Debe convocar a la movilización de calle a fin de que, gracias al tangible y masivo apoyo ciudadano, ningún factor de poder formal o fáctico se resista al mandato que claramente surgió el 6 de diciembre de 2015.

Algunos nos llamaron radicales cuando hablamos de dictadura. Otros nos llamaron exagerados cuando denunciamos la crisis humanitaria. Otros nos consideraron irresponsables cuando hablamos de este régimen como organización criminal. En VENTE no hemos hecho otra cosa que ver las cosas con lucidez y nombrarlas claramente, como se aprecia al día de hoy, para encontrar una vía que confronte efectiva y oportunamente a un régimen cuyo objetivo no es otro que esclavizarnos y aferrarse al poder.

Corren días históricos. Se abre un tiempo de oportunidades. A todos los ciudadanos nos corresponde asegurarnos de que esta iniciativa de la Asamblea Nacional se haga efectiva. Desde VENTE contribuiremos decisivamente a generar la dinámica que habrá de forjar el retorno a un país de libertad.