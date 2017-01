Ene 9, 2017 5:46 pm

Una foto subida a la red dejó perplejo a más de uno pues, se trata de la supuesta aparición del “Ángel de la Muerte” en Arizona.

En efecto, Richard Christianson, publicó la lúgubre imagen en donde se aprecia una gran figura oscura, que parece tener alas y que aparenta estar caminando en plena calle en medio de la noche.

La tétrica publicación se hizo viral rápidamente, y tras compartirse más de 80.000 veces, el estadounidense decidió convertirla en privada.

Man in Arizona captures these images that are going viral. Some say it’s a demon, others say an angel. What do you think? @cleveland19news pic.twitter.com/4Q7PUI4QeU

— Tia A. Ewing (@TIA_EWING) 4 de enero de 2017