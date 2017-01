Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2017

Según el dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Aarón Rodríguez Moro, el reciente aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro es una mera ilusión en el bolsillo de los venezolanos, “para no llamarlo una burla”, pues el monto representa apenas 1.354,6 Bs. diarios “que no alcanzan ni para desayunar un cachito y una malta en cualquier panadería del país”.

Para Rodríguez, el reciente aumento salarial, de apenas 451 bolívares diarios, no logrará resolver el problema central de la economía nacional como es la falta de producción, ocasionada por la destrucción sistemática del aparato productivo durante los 18 años de revolución socialista, pues el oficialismo ha insistido, e insiste, en mantener el modelo que ha generado la peor distorsión económica de Venezuela debido a los exagerados controles estadales.

“Nada se logra si aumentas el salario mínimo de los trabajadores, pero no estableces medidas económicas que ayuden a frenar la inflación, si no enderezas el entuerto generado en el país por las múltiples tasas de cambio y si no logras arrancar el aparato productivo del país y generas confianza en los inversionistas. Con esto más bien lo que puedes es perjudicar a la pequeña empresa que, de pronto, no pueda asumir ese incremento, obligándolas a cerrar sus puertas con el costo asociado en pérdidas de puestos de trabajo”.

Rodríguez considera que nuevamente se observa improvisación con este tipo de anuncios económicos, pues no se entiende con base a qué cálculos el gobierno decidió que ese era el ajuste que debía hacerse al salario, pues según cifras del Cenda la canasta básica familiar se ubicó en noviembre en 624.544,78 Bs.

“Uno trata de entender la medida, procurando pensar que no se trata simplemente de engañar a incautos para levantar los números rojos de sus encuestas, y no encuentra explicación al aumento otorgado, pues con el salario mínimo sólo se logrará cubrir el 6% de la canasta básica familiar, cifra que podría verse peor si se entiende que el nuevo aumento generará un incremento de precios en productos y servicios como los educativos, los de salud, entre otros, simplemente porque no existen medidas antiinflacionarias que ayuden a preservar el valor de la moneda, y esto puede observarse porque los venezolanos han pasado a ganar más bolívares, pero cada vez pueden comprar menos productos, si los consiguen”.

Rodríguez cree que el panorama durante este 2017 podría ser oscuro para Venezuela si no se produce un cambio de rumbo en el país, pues la improvisación de Nicolás Maduro está conduciendo a los venezolanos a una situación de desespero, donde cada día resulta más difícil adquirir productos esenciales para la vida, en un país en el que la gente se empobrece aceleradamente, pues si calculamos el salario mínimo con el costo del dólar paralelo, publicado en el portal dolartoday, resulta que el salario mínimo son apenas 12,11 dólares mensuales.

“Y resulta que muchos de los productos que adquirimos a diario se hace con base en esta cotización del dólar paralelo. Incluso, cuando en ciudades fronterizas como San Cristóbal, el gobernador oficialista hace mercados donde vende productos traídos desde el extranjero, se calculan los precios de los productos basados en el cambio Cúcuta y no con base al precio oficial de la divisa. ¿Entonces cuál es el valor real de las monedas que tenemos en el bolsillo?”.