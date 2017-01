Publicado en: Actualidad, Economía, Regionales

Los zulianos tildan de “desastre” la dirección de la política económica por el aumento de salario, el segundo en dos meses, sin controlar la inflación en los alimentos. El presidente Nicolás Maduro firmó el decreto para ajustar en 50 por ciento el ingreso mínimo. Ya el 1 de noviembre ordenó el incremento de 22 mil 576 bolívares a 27 mil 92. En esta ocasión, trepa a 40 mil 638 bolívares mensuales. Así lo reseña laverdad.com

Por Yasmín Ojeda

Caroly Castellano, repostera de 40 años, lamenta que se anuncien decisiones “creyendo que aumentando se está haciendo mucho y lo que hacen es peor, porque la comida sube de precio. Este aumento de salario es como una locura”. Recuerda que ya no tiene pedidos. “Si la gente no tiene para comer menos para manda a hacer”.

El alza de 13 mil 546 bolívares mensuales que desvanece ante la inflación en los precios de los bienes. Los productos de la cesta alimentaria familiar superan tope de ingreso. Carlos Hernández, zapatero de 62 años, asegura que “no alcanza”. Solo comprando el litro de aceite a cinco mil bolívares y el kilo de azúcar a tres mil 800 son más de ocho mil.

Pide al Ejecutivo sentarse con los empresarios. Analizar la “situación económica”. “Tiene que facilitar a ellos lo que necesitan para que trabajen y haya fuentes de trabajo. La mayoría de los empresarios no tienen cobres para trabajar. No hay préstamos de dólares. No hay nada”.

Para Neyluz Valencia, estudiante de 20 años, la medida ayuda a las familias pobres, como la de la Guajira, a mitigar la crisis con un “poquito” más de dinero para “solucionar” necesidades. “Incrementando se estaría conforme pero al final todo va aumentar”.

Antonio Medida, enfermera de 62 años, muestra su preocupación al explicar que gana 10 mil bolívares semanal y solo dos productos puede comprar. En aceite y harina de maíz se esfuma con el aumento decretado, pese a intentar buscar ofertas en el mercado Las Pulgas.

El Presidente de la República adelantó que el tique de alimentación está en revisión. Se espera definir el valor de la unidad tributaria, hasta ahora está en 177 bolívares, para anunciar la determinación de la política. En noviembre, el bono se fijó a 63 mil 720 bolívares.