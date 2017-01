Publicado en: Actualidad, Nacionales

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este martes durante una actividad en Los Teques, municipio Guaicaipuro, que el gobierno perdió la calle y se mantiene en el poder por control institucional, secuestrando los procesos electorales.

“A los señores del gobierno lo que les queda es el control de las instituciones. Este régimen está sostenido por las instituciones que tiene bajo su poder. Hay que cambiar todos esos poderes. Por ejemplo ¿Para qué sirve el Tribunal Supremo de Justicia? El TSJ se convirtió en la trinchera de los poderosos. El TSJ solo sirve para defender a Maduro y su cúpula. En el país hay 92% de impunidad y la responsabilidad es del Poder Judicial y el TSJ no hace nada al respecto”.

Indicó que la decisión de la Asamblea Nacional de abrir la puerta para que se haga un proceso electoral general en Venezuela, debe acompañarse de una gran movilización nacional.

“No les dio la gana de hacer el revocatorio, tampoco de ir a elecciones regionales. Definitivamente ellos (gobierno) no quieren hacer más elecciones en el país. Tienen secuestradas las instituciones. Pero el camino está claro y el pueblo venezolano organizado debe levantar su voz y esta tiene que ser escuchada. ¿Qué estamos pidiendo? Que nos dejen ejercer el derecho al voto para cambiar el rumbo del país. ¿En dónde está dicho eso? En la constitución, no lo estamos inventando. No hay democracia sin votos. El 80% del país que quiere cambio, debe imponerse a un 20% que su fortaleza está en el secuestro institucional y la complicidad de la Fuerza Armada”.

El mandatario regional y también líder de la Unidad insistió que el 2017 arrancó con una situación caótica, con una crisis que se sigue profundizando. “El país está en una emergencia, no crean que con el cambio de año se solucionó la crisis. La crisis económica se sigue agudizando. Anunciaron un ajuste salarial que lo que causa es preocupación en los trabajadores. Creo que somos el único país que no celebra un aumento de sueldo, porque lo ve como algo demagógico. Sólo con un cambio de gobierno se podrá resolver el problema de la inflación y la producción”.

Por otra parte, anunció que este miércoles sostendrá una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales en la ofrecerá detalles de la citación que le cursó la Contraloría General de la República y otros temas de interés nacional.