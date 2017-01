Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2017 9:12 am

El diputado a la Asamblea Nacional por Trujillo y Secretario General de Primero Justicia en la entidad, Conrado Pérez Linares, se pronunció respecto de los acontecimientos suscitados ayer (Lunes) en la ciudad capital de dicho estado, cuando varios antisociales secuestraron un local comercial a plena luz del día e iniciaron un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad.

“Es espeluznante como Venezuela pasó de ser una potencia petrolera, al país más inseguro sobre la tierra. Muestra de ello es nuestro estado Trujillo, donde a plena luz del día, secuestraron a todos los usuarios de una conocida tienda de ropa en la capital del estado para robarlos y todo terminó en disparos, caos y muerte en el centro de una ciudad que hasta hace algunos años era uno de los lugares más tranquilos y seguros del país”, apuntó.

Pérez Linares aseguró que esto demuestra, una vez más, el fracaso absoluto del Gobierno, “Todos los días asesinan a 2 o 3 trujillanos, en cada esquina hay un atraco, un tiroteo y la policía no puede hacer nada pues el gobierno de Maduro los tiene con los peores sueldos, sin equipos, y lo que es peor: con orden expresa de proteger a carteles de tráfico de drogas. Trujillo se ha vuelto tan inseguro que hay incendios a metros de las estación de bomberos y no se puede hacer nada porque los cuerpos bomberiles no tienen equipos, aparte de que son subpagados por el régimen. Trujillo es tan inseguro que, grupos armados mantenidos por el Gobierno, operan libremente como carteristas y terroristas a la vez, bajo el manto de la supuesta revolución”, sentenció el diputado

El parlamentario fue enfático al señalar que la culpa de este alto índice de violencia en la región es de Gobierno e instó a iniciar una reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y el sistema de justicia venezolano, “Maduro y sus corruptos alientan, promueven y protegen a los criminales, que operan libremente en los sectores populares, azotando a los vecinos y con el beneplácito del Gobierno que por desgracia tenemos y que se hace de porcentajes de las ganancias del ejercicio criminal. Debemos reformar el sistema de Justicia, el COPP, dotar a las policías, promover la ética y la moral en el ejercicio de la función pública para lograr una unidad real entre el pueblo, el gobierno y sus órganos de seguridad, en aras de acabar con el flagelo de la violencia y el hampa organizada, dirigida sin duda por los carteles de los que forma parte el alto Gobierno”, finalizó.

Nota prensa